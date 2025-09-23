Bakan Ersoy, Sirkeci Garı’yla ilgili iddialara son noktayı koydu: AVM ya da otel olmayacak!

İstanbul’un ikonik yapılarından Sirkeci Garı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un öncülüğünde yürütülen restorasyon çalışmalarıyla orijinal dokusuna sadık kalarak yeniden canlandırılıyor. Bakan Ersoy, restorasyon süreci devam eden Sirkeci Garı’nda incelemelerde bulundu ve sosyal medyada paylaşım yaptı.

Garın asıl ulaşım işlevinin korunacağını kaydeden Ersoy, kamuoyunda gündeme gelen otel ya da AVM projelerinin kesinlikle söz konusu olmadığının altını çizdi.

Ersoy, "Göç Müzesi, tematik müze, galeri projeleriyle ulaşım işlevi korunacak. İstanbul'un kültür hayatına yeni bir merkez kazandırıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

RESTORASYONUN BİTECEĞİ TARİH BELLİ OLDU

Sirkeci Garı'ndaki dönüşümün 2026'da düzenlenecek İstanbul Kültür Yolu Festivali'ne kadar tamamlanacağını belirten Ersoy, restorasyonun titizlikle sürdüğünü ve kentin kültür ve sanat rotasına güçlü bir değer katacağını söyledi.

Restorasyonun ilk etabının tamamlanmasının ardından, Sirkeci Garı'nda Göç Müzesi, tematik müze ve resim galerisi gibi kültür ve sanat alanları oluşturulacak.

Ulaşım işlevi değişmeyecek olan garda tren taşımacılığı gibi asli görevler sürdürülecek.

"YENİDEN KÜLTÜR SANAT MERKEZİ OLACAK"

Ersoy'un paylaşımı ise şu şekilde:

"İstanbul'un kültür sanat hayatına yeni bir merkez daha kazandırıyoruz!

Şehrimizin kültür sanat rotasına güçlü bir değer katacak olan Sirkeci Garı'nda titizlikle sürdürülen restorasyon çalışmalarını yerinde inceledik.

Tarihî salonlar, çatı, vitray, cephe ve iç mekân restorasyonuyla gar yeniden kültür sanatın merkezi olacak.

Göç Müzesi, tematik müze, galeri projeleriyle, ulaşım işlevi korunacak.

AVM ya da otel olmayacak!

Sirkeci Garı'ndaki dönüşümü 2026 İstanbul Kültür Yolu Festivali’ne kadar tamamlayacağız"