CHP'de komisyon revizyonu! Gölge sözcülük tartışması bitti

CHP'de komisyon revizyonu! Gölge sözcülük tartışması bitti

- Güncelleme:
TBMM’de kasım ayıyla birlikte 2026 yılı bütçe maratonu başlarken CHP’nin Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki grup sözcüsü de netleşti.

HABER MERKEZİ ANKARA - Yasama yılının başlangıcında komisyon sözcülüğü görevinden istifa eden Rahmi Aşkın Türeli yerine Veli Ağbaba getirildi. Bir süredir konuşulan ve daha önce gazetemizin gündeme getirdiği değişiklik, görüşmeleri devam eden bütçe maratonuyla kesinlik kazandı.

Ağbaba, bakanlık bütçelerinin görüşüldüğü komisyon toplantılarında CHP grubu adına sözcü sıfatıyla yer aldı. Türeli, parti yönetimi tarafından komisyon toplantılarında Veli Ağbaba gibi bazı üyelere gölge sözcülük yaptırıldığı ve geri planda bırakıldığı gerekçesiyle istifa etmişti. CHP, Türeli’nin yerine İzmir Milletvekili Ümit Özlale’yi komisyon üyesi yapmıştı.

 

