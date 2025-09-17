Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Bakan Murat Kurum açıkladı: Deprem bölgesine sosyal konut kontenjanı

Bakan Murat Kurum açıkladı: Deprem bölgesine sosyal konut kontenjanı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bakan Murat Kurum açıkladı: Deprem bölgesine sosyal konut kontenjanı
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bakan Murat Kurum, yıl sonunda başlayacak sosyal konut hamlesinde deprem bölgesine ekstra kontenjan ayrılacağını açıkladı. Proje ile evi olmayan, dar gelirli ve deprem mağduru vatandaşların hızlı bir şekilde konut sahibi olması hedefleniyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yıl sonunda başlayacak olan sosyal konut hamlesinde, deprem bölgesine ekstra kontenjan ayıracaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ekim ayında açıklayacağı projeye değinen Bakan Kurum “Buradan deprem bölgesine de bir müjde vermek istiyorum; hak sahibi olmayan tüm vatandaşlarımız için yeni sosyal konut projesi kapsamında deprem bölgesine ekstra bir kontenjan ayıracağız” dedi.

Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında Kahramanmaraş’taki buluşmada konuşan Kurum, depremde yıkılan 11 ili yeniden ayağa kaldırmak için gece gündüz çalıştıklarını söyledi. Cumhurbaşkanı’nın 81 ili kapsayan sosyal konut hamlesinin ayrıntılarını ekim ayında paylaşacağını açıklayan Kurum “Deprem bölgesinde hak sahibi olmayan tüm vatandaşlarımız için yeni sosyal konut projesi kapsamında konutlarımızı yapacağız. Evi olmayan, dar gelirli, emekli vatandaşlarımız, gençlerimiz, şehit ve gazi yakınlarımız için sosyal konut kampanyası başlatacağız. Deprem bölgesine ekstra bir kontenjan ayıracağız. Bilhassa evi yıkılan vatandaşlarımızın ev sahibi olabilmesi için bu sosyal konut projemizi yapacağız” diye konuştu.

Kurum “6 Şubat sabahı söz verdiğimiz gibi 11 ilimizde evine girmeyen, yuvasına kavuşmayan hiçbir kardeşimizi bırakmamak üzere gece gündüz çalışmaya ve 453 bin hak sahibi vatandaşımıza yuvalarını teslim etmeye gayret edeceğiz” ifadesini kullandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Akbank’tan Avrupa’nın en büyük dönüşümü8.780 kiloluk pilav dünya rekoru getirdi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kocasının sevgilisine benzetip çarpmıştı! Savcılık, otomobilin kapısını silah saydı - GündemKocasının sevgilisine benzetip çarpmıştı! Savcılık, otomobilin kapısını silah saydıİletişim Başkanı Duran'dan 'İsrail' açıklaması: Artık uluslararası toplum için mazeret kalmadı - Gündem"Artık uluslararası toplum için mazeret kalmadı"CHP'nin 21 Eylül kurultayına iptal talebi! "6 Ekim'den önce kurultay yapma şansı yok" - GündemCHP'nin 21 Eylül kurultayına iptal talebi!Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan sözlere sert tepki: Netanyahu’nun sözleri yok hükmündedir - Gündem"İnsanlığın tüm değerlerine düşmanlık ediyor"Gürsel Tekin, Kılıçdaroğlu ile görüşmesini anlattı! "Gerçek CHP'lilerle bu krizi aşacağız" - Gündem"Gerçek CHP'lilerle bu krizi aşacağız"Bayrampaşa Belediyesi’ne yolsuzluk operasyonu: Belediye Başkanı Hasan Mutlu tutuklandı - GündemBelediye Başkanı Hasan Mutlu tutuklandı!
Sonraki Haber Yükleniyor...