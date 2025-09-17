Bakan Murat Kurum açıkladı: Deprem bölgesine sosyal konut kontenjanı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yıl sonunda başlayacak olan sosyal konut hamlesinde, deprem bölgesine ekstra kontenjan ayıracaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ekim ayında açıklayacağı projeye değinen Bakan Kurum “Buradan deprem bölgesine de bir müjde vermek istiyorum; hak sahibi olmayan tüm vatandaşlarımız için yeni sosyal konut projesi kapsamında deprem bölgesine ekstra bir kontenjan ayıracağız” dedi.

Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında Kahramanmaraş’taki buluşmada konuşan Kurum, depremde yıkılan 11 ili yeniden ayağa kaldırmak için gece gündüz çalıştıklarını söyledi. Cumhurbaşkanı’nın 81 ili kapsayan sosyal konut hamlesinin ayrıntılarını ekim ayında paylaşacağını açıklayan Kurum “Deprem bölgesinde hak sahibi olmayan tüm vatandaşlarımız için yeni sosyal konut projesi kapsamında konutlarımızı yapacağız. Evi olmayan, dar gelirli, emekli vatandaşlarımız, gençlerimiz, şehit ve gazi yakınlarımız için sosyal konut kampanyası başlatacağız. Deprem bölgesine ekstra bir kontenjan ayıracağız. Bilhassa evi yıkılan vatandaşlarımızın ev sahibi olabilmesi için bu sosyal konut projemizi yapacağız” diye konuştu.

Kurum “6 Şubat sabahı söz verdiğimiz gibi 11 ilimizde evine girmeyen, yuvasına kavuşmayan hiçbir kardeşimizi bırakmamak üzere gece gündüz çalışmaya ve 453 bin hak sahibi vatandaşımıza yuvalarını teslim etmeye gayret edeceğiz” ifadesini kullandı.