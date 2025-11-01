Bu Tofaş'ın fiyatı tam 1 milyon TL! İçerisinde yok yok, sosyal medyayı salladı

Trabzon’da yaşayan otomobil tutkunu Ali Tokgöz, 1998 model Tofaş Doğan’ını adeta sıfırdan oluşturdu. Yaklaşık 6 ay süren yoğun bir çalışmayla tamamen yenilenen araç, sıra dışı donanımlarıyla görenleri şaşırtıyor. Bagajına yerleştirilen televizyon ve oyun konsolu sistemiyle dikkat çeken otomobil, internette 1 milyon TL fiyatla satışa çıkarıldı.

MERAK ZAMANLA TUTKUYA DÖNÜŞTÜ

Çocuk yaşlarda sanayide oto elektrik ustalığı yapmaya başlayan Ali Tokgöz, yıllar içinde edindiği tecrübeyle klasik otomobil tutkusunu farklı bir boyuta taşıdı. 1998 model Doğan’ı sıfırdan toplayan Tokgöz, araca güçlü bir ses sistemi, özel jantlar, BMW ayna seti, air süspansiyon, pusula ve daha birçok aksesuar ekledi. Yaklaşık 250 bin kilometredeki araç, klasik Tofaş modellerinden farklı olarak teknolojik donanımlarıyla öne çıkıyor.

"TOPLAMDA ALTI AYDA TAMAMLADIK"

Aracın en dikkat çeken özelliği, bagaj kapağına monte edilen televizyon ve oyun konsolu sistemi oldu. Bu sayede otomobil, adeta hareketli bir eğlence alanına dönüştü. Projenin tamamen hobi amaçlı başladığını belirten Tokgöz, süreci şöyle anlattı:

“Tofaş benim için bir tutku. 13-14 yaşlarından beri sanayideyim, çekirdekten geldik. Aracı toplarken aslında bagaja televizyon koymak gibi bir planımız yoktu. Arkadaşlar ‘aktivite aracı yap’ dediler. Bir arkadaşımın evinden televizyonunu aldık, oyun konsolunu da ekledik. Ortaya bu araç çıktı. Boya işlemi üç ay sürdü, toplamda altı ayda tamamladık.”

"750 BİN TL TEKLİF ETTİLER, SATMADIM"

Tokgöz, aracın satış fiyatını 1 milyon TL olarak belirlediğini, ancak aldığı yüksek teklifleri kabul etmediğini söyledi. "Bu araç benim eğlencem" diyen Tokgöz, "Sadece kullandığımız aksesuarlar bile bu parayı buldu. İşçilik tamamen bize ait. 750 bin TL teklif ettiler ama satmadım. Keyif için yaptım, değeri benim için maddiyattan öte" ifadelerini kullandı.

"ELEŞTİRİLER UMURUMDA DEĞİL"

Modifiyeli Tofaş’ın sosyal medyada da büyük ilgi gördüğünü belirten Tokgöz, “Aracım Türkiye’de satışa çıkan en pahalı Tofaş Doğan olabilir. Ses sisteminin maliyeti 200 bin TL civarında. Bagaj kısmı bizim için bir hatıra köşesi gibi oldu. Arkadaşlarla gittiğimiz her yerde oyun oynayıp eğleniyoruz. Eleştiriler geliyor ama biz keyfimize bakıyoruz” dedi.