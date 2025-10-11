Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Gündem > Kırmızı bültenle aranıyorlardı! 'Don Vito' Abdullah Alp Üstün ve Hasan Lala yakalandı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kırmızı bültenle aranıyorlardı! &#039;Don Vito&#039; Abdullah Alp Üstün ve Hasan Lala yakalandı
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Son dakika haberi: Uluslararası seviyede aranan uyuşturucu baronu Abdullah Alp Üstün ile uyuşturucu organize suç örgütü üyesi Hasan Lala, Birleşik Arap Emirlikleri’nde yakalandı.

Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 'Don Vito' lakaplı uyuşturucu baronu Abdullah Alp Üstün ile Kırmızı Difüzyon Mesajıyla uluslararası seviyede aranan uyuşturucu organize suç örgütü üyesi Hasan Lala Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) yakalanarak Türkiye'ye iade edildi.

"ZEHİR TACİRLERİNİ YAKALAYIP ÜLKEMİZE GERİ GETİRECEĞİZ"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, konuyla ilgili bilgi verdi. Yerlikaya, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol-Europol Daire Başkanlığımız, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Başkanlıklarımız, BAE güvenlik birimleri ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan ortak çalışmalar sonucu;

“Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma” suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan "CHROOKE" suç örgütü elebaşı "Don Vito" lakaplı Abdullah Alp Üstün isimli şahıs ile "Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma, Uyuşturucu Madde İthal Etme ve Suçtan Elde Edilen Malvarlığı Değerlerini Aklama" suçlarından Kırmızı Difüzyon (Acil Yakalama Mesajı) ile uluslararası seviyede aranan ve Abdullah Alp Üstün organizasyonu içerisinde mali ve finansal işlemlerden sorumlu olan Hasan Lala isimli şahısların Birleşik Arap Emirlerinde yakalanmaları ve ülkemize iadeleri sağlandı. 

Operasyona EGM Havacılık Daire ve Özel Harekat Başkanlıklarımız destek sağladı.

Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Uluslararası iş birliğimizle organize suç örgütü üyelerini ve zehir tacirlerini yakalayıp ülkemize geri getireceğiz."

Kırmızı bültenle aranıyorlardı! 'Don Vito' Abdullah Alp Üstün ve Hasan Lala yakalandı - 1. Resim

