Halit Yukay bulundu mu, Kıvanç Tatlıtuğ neden ifade verdi? Son görüşme detayı dikkat çekti

Mazu Yachts’ın sahibi Halit Yukay, 4 Ağustos'ta saat 15.10 sularında Yalova’dan Bozcaada’ya gitmek üzere kendisine ait 'Graywolf' isimli tekneyle denize açıldı. Daha sonra kendisinden haber alamayan yakınları Sahil Güvenlik ekiplerine ihbarda bulundu ve arama çalışmaları başlatıldı. Peki Halit Yukay sağ mı, bulundu mu, arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ neden ifade vermeye gitti? En son kiminle konuştuğu belli oldu, işte flaş gelişme ve tüm detayları...

HALİT YUKAY BULUNDU MU?

5 Ağustos'ta saat 14.30 sıralarında Balıkesir’in Erdek ilçesi Kapıdağ Yarımadası Turanköy açıklarında seyir halinde olan bir ticari gemiden deniz yüzeyinde yarı batık durumda tekne parçalarının görüldüğü ihbarı geldi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı 1 helikopter, 1 dalış timi ve 7 yüzer unsurla verilen koordinatta arama kurtarma çalışması başlatıldı. Yarı batık tekneye dalış timi de dalış yaptı ancak aramalardan sonuç alınamadı ve Halit Yukay bulunamadı.

OLAYLA İLGİLİ BİR KİŞİ TUTUKLANDI!

Olayla ilgili Yalova'da 'Arel 7' isimli kuru yük gemisi kaptanı 61 yaşındaki C.T., 'taksirle ölüme sebep olmak' şüphesiyle 7 Ağustos 2025 Perşembe günü gözaltına alınmış, tutuklanma talebiyle sevk edildiği mahkemece ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazları üzerine 10 Ağustos tarihide İstanbul'da yeniden gözaltına alınan zanlı bu kez tutuklanmıştı.

YÜK GEMİSİNDEKİ BOYA KALINTILARI EŞLEŞTİ'

Kaptanın tutuklanmasında gemideki çarpma izleri büyük rol oynamıştı. Bununla ilgili Bursa Adli Tıp Kurumu'nda talep edilen rapor sonuçları çıktı. Raporda parçalanan yatta bulunan boya izleri 'Arel 7' isimli kuru yük gemisindeki boyayla eşleşti. Öte yandan gemideki çarpma izleri de yatla örtüştü.

KIVAÇ TATLITUĞ NEDEN İFADE VERDİ?

Olayla ilgili bir flaş gelişme daha oldu. Halit Yukay’ın oyuncu arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ'un da soruşturma kapsamında ifade verdiği ortaya çıktı. Arama çalışmalarına da katılan oyuncu arkadaşı için sosyal medya hesabından da yardım talep etmişti. Peki Kıvanç Tatlıtuğ neden ifade verdi? Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada bilgisine başvurulmak üzere Yalova Adliyesi’ne çağırıldığı belirtildi. Tatlıtuğ’un ifadesinde, kazadan önce Halit Yukay ile telefonda görüştüğünü, konuştukları sırada hattın bir anda kesildiğini, bir daha da kendisine ulaşamadığını söylediği öğrenildi.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nca alınan ‘yetkisizlik’ kararıyla soruşturma dosyasının kazanın olduğu Marmara Cumhuriyet Başsavcılığı’na devredildiği de kaydedildi.