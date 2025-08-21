Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Müzikseverlerin heyecanla beklediği Zeytinli Rock Festivali 2025 yılında planlandığı gibi yapılamayağı iddiaları son günlerde gündemde. Marmaris-Saklıgöl’de düzenlenmesi düşünülen etkinlik, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından alanın özel çevre koruma bölgesi olduğu gerekçesiyle izin verilmemişti. Zeytinli Rock Festivali iptal mi edildi, neden merak ediliyor.

Zeytinli Rock Festivali İstanbul-Kilyos’a taşındı ancak burada da Sarıyer Kaymakamlığı muhtemel orman yangınları riski nedeniyle festivalin gerçekleştirilmesine onay vermedi. Peki, Zeytinli Rock Festivali iptal mi edildi, neden?

Zeytinli Rock Festivali iptal mi edildi, neden? Festival adresinde değişiklik iddiaları gündemde! - 1. Resim

ZEYTİNLİ ROCK FESTİVALİ İPTAL Mİ EDİLDİ?

2025 Zeytinli Rock Festivali, planlandığı tarihlerde İstanbul-Kilyos’ta gerçekleştirilemeyecek. Önce Marmaris-Saklıgöl’de düzenlenmesi düşünülen festival, alanın özel çevre koruma bölgesi olması nedeniyle gerekli izinlerin alınamaması üzerine İstanbul’a taşındı.

Sarıyer Kaymakamlığı da orman yangını riskini gerekçe göstererek festivalin yapılmasına onay vermedi. Şu an için festivalin iptal edilip edilmediği netleşmedi.

Zeytinli Rock Festivali iptal mi edildi, neden? Festival adresinde değişiklik iddiaları gündemde! - 2. Resim

ZEYTİNLİ ROCK FESTİVALİ NEDEN İPTAL EDİLDİ?

Marmaris’teki Saklıgöl alanının özel çevre koruma bölgesi olması ve bu nedenle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından izin verilmemesi, festivalin İstanbul’a taşınmasına neden oldu. Sonra da İstanbul-Kilyos’ta düzenlenmesi planlanan etkinlik, Sarıyer Kaymakamlığı tarafından orman yangını riski gerekçesiyle engellendi.

Organizasyon yetkilileri, kararın hukuki yollarla iptali için başvuru yaptı ve mahkemenin vereceği karara göre festivalin gerçekleştirilmesi mümkün olabilecek.

