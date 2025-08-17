Teklif Orta Doğu’dan gelmişti! Teoman milyonluk konserini reddetme nedenini açıkladı

Rock müziğin sevilen ismi Teoman, son dönemdeki açıklamalarıyla müzik camiasında bir kez daha adından söz ettirdi.

Ünlü sanatçı, Orta Doğu’dan gelen yüksek ücretli konser teklifini neden geri çevirdiğini açık yüreklilikle anlattı.

“PAZAR GEREKÇESİYLE REDDETTİ” DİYE BİLİNİYORDU

Teoman’ın milyonluk konser teklifini geri çevirme sebebiyle ilgili olarak “Pazar günleri çalışmıyorum” açıklamasını yaptığı iddia edilmişti. Ancak şarkıcı bu durumu yalanladı.

“ARTIK YORULUYORUM”

Gerekçesini ilk ağızdan sevenlerine açıklayan 57 yaşındaki Teoman şöyle konuştu:

“O hafta çok yoğundu. Zaten 3 tane konser vermiştim, reddetmek zorunda kaldım. 25 yaşında bir müzisyen değilim artık, eskiden günde 3 konser verdiğim bile oluyordu ama artık o Teoman değilim. Yoruluyorum.”

SEVENLERİ DESTEK VERDİ

Teoman’ın bu sözleriyle ilgili sevenleri “Gayet haklı” , “Dürüstçe bir açıklama” şeklinde yorumlarda bulundu.

OYUNCULUK SORULARINA ESPRİLİ CEVAP: “YARI DEMEKLİYİM” DEMİŞTİ

Öte yandan daha önce sinema kariyerinde pek çok projede yer alan şarkıcıya, muhabirler 'Yeniden oyunculuk yapmayı ister misiniz?' diye sormuştu. Ünlü şarkıcı bu soruya “Arada teklifler geliyor ama ben üşeniyorum öyle şeylere. Zaten kendimi yarı emekli sayıyorum. Az iş yapıyorum, böyle takılacağım” şeklinde cevap vermişti.