Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Teklif Orta Doğu’dan gelmişti! Teoman milyonluk konserini reddetme nedenini açıkladı

Teklif Orta Doğu’dan gelmişti! Teoman milyonluk konserini reddetme nedenini açıkladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Teklif Orta Doğu’dan gelmişti! Teoman milyonluk konserini reddetme nedenini açıkladı
Teoman, Orta Doğu, Konser, Teklif, Gerekçe, Yorgunluk, Haber
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Rock müziğin efsane ismi Teoman, son açıklamasıyla yeniden gündeme geldi. Ünlü sanatçı, Orta Doğu ülkelerinden gelen yüksek bütçeli konser teklifini neden reddettiğini anlattı. Paylaştığı gerekçe ise ‘haklı’ dedirtti.

Rock müziğin sevilen ismi Teoman, son dönemdeki açıklamalarıyla müzik camiasında bir kez daha adından söz ettirdi. 

Ünlü sanatçı, Orta Doğu’dan gelen yüksek ücretli konser teklifini neden geri çevirdiğini açık yüreklilikle anlattı.

Teklif Orta Doğu’dan gelmişti! Teoman milyonluk konserini reddetme nedenini açıkladı - 1. Resim

“PAZAR GEREKÇESİYLE REDDETTİ” DİYE BİLİNİYORDU

Teoman’ın milyonluk konser teklifini geri çevirme sebebiyle ilgili olarak “Pazar günleri çalışmıyorum” açıklamasını yaptığı iddia edilmişti. Ancak şarkıcı bu durumu yalanladı. 

Teklif Orta Doğu’dan gelmişti! Teoman milyonluk konserini reddetme nedenini açıkladı - 2. Resim

“ARTIK YORULUYORUM”

Gerekçesini ilk ağızdan sevenlerine açıklayan 57 yaşındaki Teoman şöyle konuştu:

“O hafta çok yoğundu. Zaten 3 tane konser vermiştim, reddetmek zorunda kaldım. 25 yaşında bir müzisyen değilim artık, eskiden günde 3 konser verdiğim bile oluyordu ama artık o Teoman değilim. Yoruluyorum.”

SEVENLERİ DESTEK VERDİ

Teoman’ın bu sözleriyle ilgili sevenleri “Gayet haklı” , “Dürüstçe bir açıklama” şeklinde yorumlarda bulundu.

Teklif Orta Doğu’dan gelmişti! Teoman milyonluk konserini reddetme nedenini açıkladı - 3. Resim

OYUNCULUK SORULARINA ESPRİLİ CEVAP: “YARI DEMEKLİYİM” DEMİŞTİ

Öte yandan daha önce sinema kariyerinde pek çok projede yer alan şarkıcıya, muhabirler 'Yeniden oyunculuk yapmayı ister misiniz?' diye sormuştu. Ünlü şarkıcı bu soruya “Arada teklifler geliyor ama ben üşeniyorum öyle şeylere. Zaten kendimi yarı emekli sayıyorum. Az iş yapıyorum, böyle takılacağım” şeklinde cevap vermişti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Muğla'da yürekleri ısıtan hareket! Ahşap ustası, kaplumbağanın kırık kabuğunu onardı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Miray Daner'in erkek arkadaşı Özlem Çerçioğlu'nun oğlu çıktı! Sosyal medyada yorum yağdı - MagazinSevgilisi 'Topluklu Efe'nin oğlu çıktı: Kayınvalide fenaSinan Akçıl, Otilia’nın “Genç ve aptaldım” açıklamasına sessiz kalmadı - MagazinSessiz kalmadı! Dikkat çeken 'Müslümanlık' vurgusu...Alper Rende ve Betül Çakmak ‘evet’ dedi, nikah memuru İlker Ayrık oldu - MagazinÜnlü çift evlendi, nikah memuru sürpriz isim olduBebeğini daha yeni kucağına almıştı! Sahra Işık Aybirdi hastaneye kaldırıldı - MagazinBebeğini daha yeni kucağına almıştı! Hastaneye kaldırıldıÜnlü sunucu Ece Erken, eski eşiyle ilk kez böyle bir paylaşım yaptı! "Bir şans daha verdim" - MagazinEski eşiyle ilk kez böyle bir paylaşım yaptı! "Bir şans daha verdim"Şinasi Yurtsever’in büyük hayali artık satışta! Kullanmaya ömrü yetmedi - MagazinEn büyük hayali artık satışta! Kullanmaya ömrü yetmedi
Sonraki Haber Yükleniyor...