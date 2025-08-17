Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Miray Daner'in erkek arkadaşı Özlem Çerçioğlu'nun oğlu çıktı! Sosyal medyada yorum yağdı

Rol aldığı yapımlarla adından söz ettiren ünlü oyuncu Miray Daner’in uzun zamandır birlikte olduğu kişinin, geçtiğimiz günlerde AK Parti’ye geçen Özlem Çerçioğlu’nun oğlu Ata Caner Çerçioğlu olduğu ortaya çıktı. Sosyal medya kullanıcıları Miray Daner’in paylaşımlarının altını yorum yağmuruna tuttu.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun CHP’den istifa ederek AK Parti’ye katılması, siyaset dünyasında olduğu kadar magazin dünyasına da yansıdı.

“Topuklu Efe” lakaplı Çerçioğlu’nun oğlu Ata Caner Çerçioğlu ile birlikte olan Miray Daner’in sosyal medyaya yüklediği kareler, takipçileri tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

Miray Daner'in erkek arkadaşı Özlem Çerçioğlu'nun oğlu çıktı! Sosyal medyada yorum yağdı - 1. Resim

TAKİPÇİLERİ YORUM YAĞDIRIYOR

Daner’in 2,6 milyon takipçili Instagram hesabında son paylaştığı karelerin altına, “Görürseniz topuklayan efeye sevgilerimizi iletin”, “Kayınvalide adayı fena çıktı” gibi yorumlar yapıldı.

Miray Daner'in erkek arkadaşı Özlem Çerçioğlu'nun oğlu çıktı! Sosyal medyada yorum yağdı - 2. Resim

ATA CANER ÇERÇİOĞLU KİMDİR, NE İŞ YAPIYOR?

Ata Caner Çerçioğlu, 12 Ağustos 1992’de dünyaya geldi. İlkokul eğitimini Ankara’da tamamladıktan sonra, lise öğrenimini Aydın Anadolu Lisesi’nde sürdürdü. Üniversite eğitimini ise İzmir Ekonomi Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü’nde tamamladı. Mezuniyetinin ardından ABD’ye giderek yüksek lisansını yaptı.

Miray Daner'in erkek arkadaşı Özlem Çerçioğlu'nun oğlu çıktı! Sosyal medyada yorum yağdı - 3. Resim

Eğitimini tamamladıktan sonra aile şirketinde çalışmaya başlayan Ata Caner Çerçioğlu, 2023’te Aydın Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı’na seçilmişti. Şimdi ise kurumsal dünyada aktif görevlerini sürdürüyor.

