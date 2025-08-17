Miray Daner'in erkek arkadaşı Özlem Çerçioğlu'nun oğlu çıktı! Sosyal medyada yorum yağdı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun CHP’den istifa ederek AK Parti’ye katılması, siyaset dünyasında olduğu kadar magazin dünyasına da yansıdı.

“Topuklu Efe” lakaplı Çerçioğlu’nun oğlu Ata Caner Çerçioğlu ile birlikte olan Miray Daner’in sosyal medyaya yüklediği kareler, takipçileri tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

TAKİPÇİLERİ YORUM YAĞDIRIYOR

Daner’in 2,6 milyon takipçili Instagram hesabında son paylaştığı karelerin altına, “Görürseniz topuklayan efeye sevgilerimizi iletin”, “Kayınvalide adayı fena çıktı” gibi yorumlar yapıldı.

ATA CANER ÇERÇİOĞLU KİMDİR, NE İŞ YAPIYOR?

Ata Caner Çerçioğlu, 12 Ağustos 1992’de dünyaya geldi. İlkokul eğitimini Ankara’da tamamladıktan sonra, lise öğrenimini Aydın Anadolu Lisesi’nde sürdürdü. Üniversite eğitimini ise İzmir Ekonomi Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü’nde tamamladı. Mezuniyetinin ardından ABD’ye giderek yüksek lisansını yaptı.

Eğitimini tamamladıktan sonra aile şirketinde çalışmaya başlayan Ata Caner Çerçioğlu, 2023’te Aydın Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı’na seçilmişti. Şimdi ise kurumsal dünyada aktif görevlerini sürdürüyor.