Sinan Akçıl, Otilia'nın "Genç ve aptaldım" açıklamasına sessiz kalmadı

Sinan Akçıl, Otilia’nın “Genç ve aptaldım” açıklamasına sessiz kalmadı

Sinan Akçıl, Otilia’nın “Genç ve aptaldım” açıklamasına sessiz kalmadı
Giresun’da bir düğünde sahne alan Otilia Bruma, bu kez takipçisine verdiği cevapla çok konuşuldu. Peş peşe paylaşımlar yapan Otilia’ya, bir takipçisi Sinan Akçıl hakkında dikkat çekici bir yorumda bulundu. Genç şarkıcının cevabı sosyal medyada hızla yayıldı ve Akçıl’dan da cevap gecikmedi.

Geçtiğimiz günlerde Giresun’daki bir düğünde sahne alan Otilia, magazin gündeminden düşmüyor. 2017 yılında Sinan Akçıl ile birliktelik yaşayan ve ardından olaylı ayrılıkla adından söz ettiren Otilia, bu kez sosyal medyada verdiği cevapla dikkat çekti.

AYRILIK AÇIKLAMASINDA SİTEM ETMİŞTİ

O dönemde yaşanan ayrılıkla ilgili konuşan Otilia, "Başından beri beni yanıltmana rağmen neden sevdiğini söyledin? Herkese ayrıldığımızı açıkladığın halde bana neden her şeyin iyi olduğunu söyledin?" diyerek Akçıl’dan hesap sormuştu. Ayrıca “Sen, her gün beni biraz daha yok etmek için elinden geleni yaptın. Artık kendimi tanıyamayan biri haline geldim” sözleriyle sitemde bulunmuştu.

Sinan Akçıl, Otilia’nın “Genç ve aptaldım” açıklamasına sessiz kalmadı - 1. Resim

“GENÇ VE APTALDIM” YORUMU…

Sinan Akçıl ile yollarını ayıran Otilia, Bekir Ali Karakaş ile evlendikten sonra mutluluğu yakaladı. Fakat son yaptığı yorumlarla magazin dünyasında tekrar gündeme geldi.

Sosyal medyada bir kullanıcı, "Otilia'nın Sinan Akçıl ile sevgili olduğunu kabul edemiyorum" diye yazdı. Ünlü isim bu yoruma, "Genç ve aptaldım" cevabını verirken, takipçilerinden çok sayıda "Dobralıkta da sen" şeklinde tepkiler geldi.

Sinan Akçıl, Otilia’nın “Genç ve aptaldım” açıklamasına sessiz kalmadı - 2. Resim

AKÇIL SESSİZ KALMADI, ‘MÜSLÜMANLIK’ VURGUSU…

Sinan Akçıl, Otilia’nın yorumuna ‘Müslümanlık’ vurgusuyla cevap verdi. Ünlü isim, “Şöyle bitirseydi cümleyi tam olurdu: ‘Aşırı aşıktım, onun için Müslüman olmayı isteyecek kadar’” karşılığında bulundu.

Sinan Akçıl, Otilia’nın “Genç ve aptaldım” açıklamasına sessiz kalmadı - 3. Resim

