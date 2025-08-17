Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Alper Rende ve Betül Çakmak ‘evet’ dedi, nikah memuru İlker Ayrık oldu

Ünlü YouTuber Alper Rende, uzun süredir birlikte olduğu influencer Betül Çakmak’la hayatını birleştirdi. Düğünde çiftin nikah şahidi olarak ünlü sunucu İlker Ayrık yer aldı. Ünlü ismi görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Alper Rende, geçtiğimiz yıl "En İyi Dijital İçerik Üreticisi" ödülünü almak üzere sahneye çıktığında beklenmedik bir sürprize imza atmıştı. Rende, kız arkadaşı Betül Çakmak’a evlilik teklif ederek “İleride çocuklarımıza anlatacağımız unutulmaz bir anımız olsun istedim” ifadelerini kullanarak diz çökmüştü. Bu sözler salondaki herkesi etkilemişti.

SEVDİKLERİNİN EŞLİĞİNDE DÜNYAEVİNE GİRDİLER

Unutulmaz evlilik teklifinin ardından herkes çiftin düğününü heyecanla bekliyordu. Yakın zamanda nişan yüzüklerini takan Alper Rende ile Betül Çakmak, dün akşam sevdiklerinin eşliğinde ‘sonsuza dek evet’ dedi. Çakmak, zarif dantel işlemeli gelinliğiyle adeta göz kamaştırırken, Rende ise damatlığıyla şıklığını konuşturdu. 

Alper Rende ve Betül Çakmak ‘evet’ dedi, nikah memuru İlker Ayrık oldu - 1. Resim

NİKAHTA İLKER AYRIK SÜRPRİZİ

Törende yüzleri gülümseten anlamlı bir sürpriz yaşandı. Resmi nikâhlarını önceden kıyan Alper Rende ve Betül Çakmak’ın düğün töreninde nikah memuru rolünü ünlü sunucu ve oyuncu İlker Ayrık üstlendi.

Çift, düğünden kareleri sosyal medya üzerinden paylaşarak takipçilerine bu anlamlı anlara tanıklık etme imkanı verdi. İkilinin paylaşımlarına kısa sürede çok sayıda beğeni ve onlarca yorum geldi.

Alper Rende ve Betül Çakmak ‘evet’ dedi, nikah memuru İlker Ayrık oldu - 2. Resim

