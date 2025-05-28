'Çakallarla Dans 7' filminde neden rol almadı? İlker Ayrık ilk kez açıkladı

İlker Ayrık, 'Servet' karakterini oynadığı komedi serisi 'Çakallarla Dans'ın 7'nci ve son filminde neden rol almadığını açıkladı. Ayrık, çok konuşulan kararına gerekçe olarak, filmin yapımcısı ve yönetmeni Murat Şeker ile dostluğunun bozulmasını gösterdi.

Oyuncu İlker Ayrık, Çakallarla Dans serisinin ilk 6 filminde Servet karakteriyle izleyici karşısına çıkmasına karşın serinin 6 Aralık 2024 tarihinde vizyona giren son projesinde rol almamasıyla ilgili konuştu.

"BEN YÜKÜM"

Ayrık, "İş kendini ispatlayınca kendi yükünü kadrodan attı mı?" sorusuna, kahkaha atarak "Ben yüküm" esprisini yaptı.

"DOSTLUK İLİŞKİMİZ ZEDELENDİ"

Filmde olmama nedenini Murat Şeker ile bozulan dostluk ilişkisi olarak anlatan ünlü oyuncu, "Biz filmin yapımcısı ve yönetmeni Murat Şeker'le bir dostluk ilişkisi inşa ederek geldik. Ancak 6'ncı filmden sonra kurduğumuz dostluk ilişkisi zedelenince, bu zedelenen dostluğun üzerine 7'nci filmde var olmak istemedim" açıklamasını yaptı.

Murat Şeker

OYUNCU KADROSU

Çakallarla Dans 7'nin kadrosunda; Şevket Çoruh, Timur Acar, Murat Akkoyunlu, Didem Balçın, Toygan Avanoğlu, Diren Polatoğulları, Rojda Demirer, Doğukan Polat, Ege Kökenli, Hakan Bilgin, Ceyhun Yılmaz yer almıştı.