Babasından habersiz kamyoneti kaçırdı, başına gelmeyen kalmadı! 16 yaşındaki çocuk polis aracına çarptı
3. Sayfa Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Babasından habersiz kamyonetini kaçıran 16 yaşındaki çocuk polisin dur ihtarına uymadı. Kaçan çocuk polis arabasına çarptı. Ekipler çocuğu gözaltına aldı
Bursa'nın İznik ilçesinde kamyonet ile gezerken polisin dur ihtarına uymayarak kaçan 16 yaşındaki çocuk, polis arabasına çarptı.
BABASINDAN HABERSİZ KAMYONETİ KAÇIRDI
Edinilen bilgiye göre, İznik ilçesinde babasından habersiz aldığı kamyonetle gezmeye çıkan 16 yaşındaki A.E.Ç., polisin 'dur' ihtarına uymadı.
POLİSLERİ PEŞİNE TAKTI
Polisleri peşine takan çocuk kaçmaya başladı. Kısa süre sonra aracı sıkıştırılan çocuk, tekrar kaçmak isterken polis arabasına çarptı.
Çocuk ekipler tarafından gözaltına alındı.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Baki Sancak