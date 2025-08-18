Babasından habersiz kamyoneti kaçırdı, başına gelmeyen kalmadı! 16 yaşındaki çocuk polis aracına çarptı

Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
3. Sayfa Haberleri

Babasından habersiz kamyonetini kaçıran 16 yaşındaki çocuk polisin dur ihtarına uymadı. Kaçan çocuk polis arabasına çarptı. Ekipler çocuğu gözaltına aldı

Bursa'nın İznik ilçesinde kamyonet ile gezerken polisin dur ihtarına uymayarak kaçan 16 yaşındaki çocuk, polis arabasına çarptı.

BABASINDAN HABERSİZ KAMYONETİ KAÇIRDI

Edinilen bilgiye göre, İznik ilçesinde babasından habersiz aldığı kamyonetle gezmeye çıkan 16 yaşındaki A.E.Ç., polisin 'dur' ihtarına uymadı.

POLİSLERİ PEŞİNE TAKTI

Polisleri peşine takan çocuk kaçmaya başladı. Kısa süre sonra aracı sıkıştırılan çocuk, tekrar kaçmak isterken polis arabasına çarptı.

Çocuk ekipler tarafından gözaltına alındı.

