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Hem alkollü hem de ehliyetsiz! Sürücüden akıllara zarar savunma: Yazıldım, şu anda hiç yok

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bolu'da bayram trafiğine hem ehliyetsiz hem de alkollü halde çıkan sürücünün polislere karşı savunması pes dedirtti. Polisin ehliyetini istediği alkollü sürücü "Yazıldım, şu anda hiç yok" diyerek kendini savundu.

Bolu’da bayram tatilinin dönüş yolculuğunda trafikte araçları sıkıştıran hem alkollü hem de ehliyetsiz sürücüye, polis ekipleri tarafından 50 bin TL ceza kesildi.

Hem alkollü hem de ehliyetsiz! Sürücüden akıllara zarar savunma: Yazıldım, şu anda hiç yok - 1. Resim

Kurban Bayramı tatilinin sona ermesiyle birlikte dönüş yolculuğu başladı. Tatilcilerin dönüşe geçmesiyle Bolu geçişinde akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşandı. TEM Otoyolu’ndaki yoğunluktan kaçmak isteyen sürücüler D-100 karayoluna yönelince şehir içindeki kavşaklarda uzun araç kuyrukları oluştu. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ışıklı kavşaklarda trafiği eritmek için çalışma yürüttü.

Hem alkollü hem de ehliyetsiz! Sürücüden akıllara zarar savunma: Yazıldım, şu anda hiç yok - 2. Resim

HEM ALKOLLÜ HEM DE EHLİYETSİZ

D-100 karayolu Üniversite Kavşağı’nda yoğunluğu azaltmak için görev yapan polis ekipleri, şüpheli hareketlerde bulunan ve önündeki araçları sıkıştıran bir aracı fark etti. 14 BM 756 plakalı otomobil, ekipler tarafından durduruldu.

Hem alkollü hem de ehliyetsiz! Sürücüden akıllara zarar savunma: Yazıldım, şu anda hiç yok - 3. Resim

Yapılan kontrollerde, sürücünün 3.47 promil alkollü olduğu tespit edildi. M.Ç. isimli sürücünün ayrıca ehliyetinin de bulunmadığı belirlendi. Bayram dönüşü trafiğinde hem alkollü hem de ehliyetsiz şekilde araç kullanan sürücüye yaklaşık 50 bin TL idari para cezası uygulandı. Polis memurunun, "Alkol içiyorsun trafiğe çıkıyorsun" söylemine karşılık M.Ç., "İçtim çıktım, ehliyetim yok, yazıldım şu anda hiç yok" dedi.

Polis ekipleri, şehir geçişinde trafik akışını sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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