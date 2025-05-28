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Alkollü bisiklet kullandı, bin pişman oldu! "Alkollü eşek bile kullanamazsın"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bolu’da gece saatlerinde alkollü olarak elektrikli bisiklet kullanan sürücü Salih K.'ye trafik polisleri tarafından 18 bin 677 lira idari para cezası kesildi. Ehliyetine daha önce el konulduğu öğrenilen Salih K. ceza yazılmasına tepki gösterince polis, "Alkollü eşek bile kullanamazsın, sadece yürüyebilirsin" cevabını verdi.

Alpagut Mahallesi Kuvayi Milliye Parkı mevkiinde gece saatlerinde elektrikli bisikletiyle kanal yolu üzerinde seyir halinde olan Salih K. isimli şahsın polis kontrol noktasını görünce yol kenarındaki dubalara tekme attığı öne sürüldü.

Polis ekipleri tarafından durdurulan Salih K. uzun uğraşlar sonucu kimliğini çıkardı. 1.54 promil alkollü olduğu tespit edilen Salih K.’nin daha önce iki kez alkollü araç kullanmaktan ceza aldığı ve ehliyetine 2 yıl süreyle el konulduğu öğrenildi.

"ALKOLLÜ EŞEK BİLE KULLANAMAZSIN"

Polis ekiplerine, ‘Bana ceza yazamazsınız bisiklet kullanıyorum’ diye söylemde bulunan Salih K. cezadan kaçamadı. Alkollü hiçbir aracın kullanılamayacağını söyleyen trafik polisleri "Alkolü eşek bile kullanamazsın, sadece yürüyebilirsin" dedi.

Alkollü bisiklet kullandı, bin pişman oldu! "Alkollü eşek bile kullanamazsın" - 1. Resim

18 BİN 677 LİRA İDARİ PARA CEZASI KESİLDİ

Salih K.’ye alkollü şekilde elektrikli bisiklet kullandığı gerekçesiyle 18 bin 677 lira idari para cezası kesildi. Ayrıca şahıs, ifadesi alınmak üzere polis ekipleri tarafından karakola götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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