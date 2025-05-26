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Alkolmetreyi defalarca üflüyormuş gibi yapıp, kaçtı! Polisin bir sözüyle geri döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Alkolmetreyi defalarca üflüyormuş gibi yapıp, kaçtı! Polisin bir sözüyle geri döndü
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa Osmangazi'de trafik ekiplerinin uygulama yaptığını gören alkollü sürücü, aracını park edip, alkollü mekana girdi. Durumu fark eden polis ekipleri, Uğurhan G.'nin çıkmasını bekledi. Bir süre sonra mekandan çıkan sürücü, alkolmetreyi üflüyormuş gibi yaptı. Aracının otoparka alınacağını öğrenince kaçmaya çalışsa da, polis memurunun bir sözüyle geri dönmek zorunda kaldı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde trafik canavarlarına geçit vermiyor. Merkez Osmangazi ilçesi Hacı İlyas Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde alkol uygulaması yapan ekipleri gören 16 BRD plakalı otomobil sürücüsü, aracını uygulama noktasının 100 metre gerisine park ederek, alkollü mekana girdi.

Alkolmetreyi defalarca üflüyormuş gibi yapıp, kaçtı! Polisin bir sözüyle geri döndü - 1. Resim

EKİPLERİ ÇİLEDEN ÇIKARDI

Durumu fark eden polis ekipleri, bir süre sürücünün çıkmasını bekledi. İşyeri sahibi tarafından polis ekiplerine teslim edilen sürücü, ekiplere ehliyet ve kimliğini ibraz etmedi. Kimlik tespiti için karakola götürüleceğini duyunca ehliyetini ekiplere veren Uğurhan G., alkolmetreyi üflüyormuş gibi yaparak yine üflemedi. Polis ekiplerini çileden çıkaran Uğurhan G., 4 kez denemesine rağmen alkolmetreye her seferinde üflüyormuş gibi yaptı.

Alkolmetreyi defalarca üflüyormuş gibi yapıp, kaçtı! Polisin bir sözüyle geri döndü - 2. Resim

"EHLİYETİN BENDE"

Polis memuru, aracın anahtarını isteyince bir anda koşarak kaçan Uğurhan G., polis memurunun arkadan "Kaçtın diye işlem yapılmayacak mı? Ehliyetin bende, kaç" diye seslenmesi üzerine geri dönerek, "Kaçmıyorum abi" cevabını verdi.

Alkolmetreyi defalarca üflüyormuş gibi yapıp, kaçtı! Polisin bir sözüyle geri döndü - 3. Resim

EHLİYETİNE 2 YIL EL KONULDU

Alkolmetreyi üflemeyen sürücüye ret çıktısı alındı. Uğurhan G.'nin ehliyetine 2 yıl el konuldu. Araç ise çekici yardımıyla otoparka çekildi. Sürücüye, 26 bin 557 TL para cezası kesildi.

Alkolmetreyi defalarca üflüyormuş gibi yapıp, kaçtı! Polisin bir sözüyle geri döndü - 4. Resim

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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