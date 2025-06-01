Ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı! 2 çocuk yaralandı

Bursa'da 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı. 9 yaşındaki 2 çocuğa çarpan sürücü, hakkında inceleme başladı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde ehliyetsiz sürücü, yol üzerinde bulunan 2 çocuğa çarptı. Yaşanan kazada 9 yaşındaki 2 çocuk yaralandı.

EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ DEHŞET SAÇTI

Kaza, Karacabey ilçesi Yeşildere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.T.İ. (17) idaresindeki 10 PF 570 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak yol üzerinde bulunan 9 yaşındaki A.B.T. ve M.M.Ö.'ye çarptı. Kaza sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

2 ÇOCUK YARALI İNCELEME BAŞLADI

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.