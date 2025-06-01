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İstanbul'da korkutan yangın! Alevler içindeki binadan atlayan çocuk yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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İstanbul&#039;da korkutan yangın! Alevler içindeki binadan atlayan çocuk yaralandı
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Zeytinburnu’nda bir binada yangın çıktı. Alevler içindeki binadan aşağı atlayan çocuk yaralandı.

İstanbul Zeytinburnu’nda 3 katlı binanın 1. katında yangın çıktı. Binanın 2. katında yaşayan ve yoğun duman üzerine vatandaşların açtığı çarşafın üzerine atlayan 16 yaşındaki çocuk hafif şekilde yaralandı.

16 YAŞINDAKİ ÇOCUK 2. KATTAN ATLADI

Edinilen bilgiye göre, Zeytinburnu ilçesi Beştelsiz Mahallesi’nde akşam saatlerinde 3 katlı binanın 1. katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın büyürken, dumanlar binada bulunan daireleri kapladı. Binanın 2. katında oturan 16 yaşlarında bir çocuk, sokaktaki vatandaşların açtığı çarşafın üzerine atladı.

İstanbul'da korkutan yangın! Alevler içindeki binadan atlayan çocuk yaralandı - 1. Resim

Çocuk hafif şekilde yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Binada yaşayan diğer vatandaşlar itfaiye ekiplerince tahliye edilirken, hafif yaralanan çocuk ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Binada maddi hasara neden olan yangın, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

İstanbul'da korkutan yangın! Alevler içindeki binadan atlayan çocuk yaralandı - 2. Resim

GÖRGÜ TANIKLARI O ANLARI ANLATTI

Esnaf Alemdar Polat, "Ben burada esnafım. Yangının çıkış anını gördüm. Çıktığında birkaç kez elektrik kesilip geri geldi. Muhtemelen yangının ondan çıktığından şüpheleniyorlarmış. İkinci katta bir genç çocuk vardı. Komşular çarşaf açtı, o da onun üzerine atladı. Biraz yaralıymış sanırım ama sağlık durumunda ciddi bir şeyi yokmuş. Yangın birinci katta çıktı. İkinci ve üçüncü kata da zayiat verdi. Oturanlar binayı boşalttı. Bir can kaybı, sağlık olarak zayiat yokmuş. Sadece maddi zarar var" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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