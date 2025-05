Osmaniye'de orman yangınlarına kökten tedbir! Girişler yasaklandı

Osmaniye'de orman yangını riskine karşı, belirli mesire alanları dışında tüm ormanlara giriş yasaklandı. Ateşsiz piknik, sıkı denetim ve anız yakma yasağı gibi önlemlerle yangınlara karşı tedbir alındı.

Osmaniye Valiliğinden yapılan açıklamada, Karacalar A tipi Mesire Yeri (Seyirtepe), Olukbaşı A Tipi Mesire Yeri, Kent Ormanı (Ergenekon Meydanı), Park Orman, Zorkun Şenlik Tepesi C Tipi Mesire Yeri, Karanlıkdere C Tipi Mesire Yeri, Çiftmazı Tabiat Parkı, Sumbas-Kokar C Tipi Mesire Yeri, Savrun- Kokar C Tipi Mesire Yeri, Kadirli Taputepesi B Tipi Mesire Yeri, Karatepe-Aslantaş Milli Park alanları dışındaki Osmaniye il sınırları içinde bulunan tüm ormanlara giriş çıkışlar, orman yangını riskleri dolayısıyla yasaklandığı belirtildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu'nun aldığı karara göre, yetkililer dışında ormanlara giriş ve orman kenarlarında mola vermek ve piknik yapmak yasak olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: