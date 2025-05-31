Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Osmaniye'de orman yangınlarına kökten tedbir! Girişler yasaklandı

Osmaniye'de orman yangınlarına kökten tedbir! Girişler yasaklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Osmaniye&#039;de orman yangınlarına kökten tedbir! Girişler yasaklandı
Haberler Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Osmaniye'de orman yangını riskine karşı, belirli mesire alanları dışında tüm ormanlara giriş yasaklandı. Ateşsiz piknik, sıkı denetim ve anız yakma yasağı gibi önlemlerle yangınlara karşı tedbir alındı.

Osmaniye Valiliğinden yapılan açıklamada, Karacalar A tipi Mesire Yeri (Seyirtepe), Olukbaşı A Tipi Mesire Yeri, Kent Ormanı (Ergenekon Meydanı), Park Orman, Zorkun Şenlik Tepesi C Tipi Mesire Yeri, Karanlıkdere C Tipi Mesire Yeri, Çiftmazı Tabiat Parkı, Sumbas-Kokar C Tipi Mesire Yeri, Savrun- Kokar C Tipi Mesire Yeri, Kadirli Taputepesi B Tipi Mesire Yeri, Karatepe-Aslantaş Milli Park alanları dışındaki Osmaniye il sınırları içinde bulunan tüm ormanlara giriş çıkışlar, orman yangını riskleri dolayısıyla yasaklandığı belirtildi.

Osmaniye'de orman yangınlarına kökten tedbir! Girişler yasaklandı - 1. Resim

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu'nun aldığı karara göre, yetkililer dışında ormanlara giriş ve orman kenarlarında mola vermek ve piknik yapmak yasak olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Sadece belirli mesire alanlarında, ateş yakılmadan piknik yapılabilecek. Bu alanlarda temizlik ve güvenlik işletmelerce denetlenecek. Ormanlarda ve kenarlarında yanıcı, patlayıcı, cam, çöp, inşaat atığı bırakmak yasak. İnşaat yapan firmalar kaynak işleri sırasında en az iki yangın söndürme tüpü bulundurmak zorunda.

Tarlalarda, bağ ve bahçelerde dal, ot, anız gibi bitki örtülerini yakmak yasak. Orman yakınındaki tesisler, gerekli önlemleri alıp koruma bandı oluşturacak. Enerji nakil hatlarının geçtiği ormanlık alanlarda bakım yapılacak, gerektiğinde enerji kesilecek. Belediyeler, çöp toplama alanlarında yangın önlemi alacak. Devriye kontrolleri artırılacak.

Orman içi tesislerde düğün, piknik, kamp gibi etkinliklerde havai fişek ve benzeri maddeler kullanılamayacak. Sürek avı ve karayollarında sigara, cam, çöp gibi atıkların ormana atılması yasak. Yangın ihbarları 112 Acil hattına yapılabilecek. Vatandaşlara anız yakılmaması konusunda bilgilendirme yapılacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Beşiktaş'ta yaprak dökümü! 3 isimle yollar kesin olarak ayrılıyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman, bu akşam yok mu? 181. bölüm tarihi - HaberlerGönül Dağı yeni bölüm ne zaman, bu akşam yok mu? 181. bölüm tarihiYetenek Sizsiniz jüri üyeleri kim? Sunucusu bakın kim oldu - HaberlerYetenek Sizsiniz jüri üyeleri kim? Sunucusu bakın kim olduOrta Asya'dan Karadeniz'e ilk sefer! Kardeşlik hattı açıldı - HaberlerOrta Asya'dan Karadeniz'e ilk sefer!Yetenek Sizsiniz ne zaman başlıyor, hangi kanalda? 1. bölüm tarihi - HaberlerYetenek Sizsiniz ne zaman başlıyor, hangi kanalda? 1. bölüm tarihiSüper Lig gol kralı kim oldu 2025? Süper Lig gol krallığı - HaberlerSüper Lig gol kralı kim oldu 2025? Süper Lig gol krallığıHer 44 dakikada bir parlıyor, gizemi bir türlü çözülemiyor! Gökbilimcilerden şaşırtan keşif - HaberlerHer 44 dakikada bir parlıyor, gizemi bir türlü çözülemiyor!
Sonraki Haber Yükleniyor...