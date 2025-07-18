Asgari ücret 6 ayda bir zamlanacak mı? Son Dakika asgari ücret gelişmeleri

Asgari ücrete ara zam gelip gelmeyeceği milyonlarca çalışanın gündemini oluştururken gözler AK Parti Kızılcahamam kampının ekonomik başlıklarına çevrildi. Ana gündem maddelerinden birisi enflasyon karşısında asgari ücretin daha güçlü olması için 6 ayda bir zam yapılması oldu. Enflasyonla mücadele kapsamında geçtiğimiz yıllarda asgari ücrete ara zam yapılması zam beklentisini artırdı. Peki asgari ücrete ara zam gelecek mi, asgari ücret 6 ayda bir zamlanacak mı?

Asgari ücrete temmuz ayında ara zam yapılıp yapılmayacağı memur ve emekli maaş zamlarının ardından gündeme geldi. Yılın ilk yarısında ​​SSK, Bağ-Kur- Emekli Sandığı emeklileri yüzde 16.67 zam alırken memur ile memur emeklileri ise yüzde 15.17 zam elde etti. Yapılan zamlar enflasyonla mücadele kapsamında asgari ücrete ara zam uygulamasını yeniden gündeme getirdi.

ASGARİ ÜCRET 6 AYDA BİR ZAMLANACAK MI?

AK Parti’nin Kızılcahamam kampında enflasyonla mücadele kapsamında asgari ücrete 6 ayda bir zam yapılması konusunun gündeme getirildiği iddia edildi. Konuyla ilgili resmi kaynaklardan herhangi bir açıklama gelmezken asgari ücrete ara zam beklentisi arttı.

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM YAPILACAK MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada enflasyonda düşüş beklendiğini vurguladı. Ancak enflasyon seyrinde değişiklik olması durumunda temmuz ayında ara zammın gündeme gelebileceğini açıkladı.

Bakan Işıkhan yaptığı açıklamada “Enflasyonda düşüş eğilimi başladı, bu trend sürerse ara zamma gerek kalmaz. Ancak aksi durumda gerekli değerlendirmeler yapılır” ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK Mİ?

Asgari ücret işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından her yıl yeniden belirlenirken asgari ücrete ara zam gelip gelmeyeceği enflasyon oranına göre belirlenir.

Enflasyon oranlarındaki düşüş asgari ücrete ara zam gelmeyeceğini gösteriyor. Buna göre asgari ücrete ilk zam 2026 yılının Ocak ayında yapılacak.