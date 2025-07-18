1 ay sürecek hummalı hasat başladı! Bir nokta çiftçiyi kara kara düşündürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 18 Temmuz 2025 08:53 - Güncelleme: 18 Temmuz 2025 09:00 - Güncelleme:

Bitlis, Adilcevaz, Tarım, Çiftçi, Ekonomi, Haber

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde 101 bin 765 dekarda yapılan buğday hasadı hummalı bir şekilde sürüyor. 1 ay sürecek hasat bölgede heyecana neden olurken rekoltenin düşük olması ise çiftçiyi kara kara düşünüdürüyor.

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte tarlalarda başlayan yoğun mesai, kızgın güneşin altında devam ediyor. İlgili Haber Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Devlet memurlarına yarı zamanlı çalışma hakkı verildi 1 AY SÜRECEK Sabahın erken saatlerinde biçerdöverlerin sesleriyle canlanan tarlalarda, çiftçiler hem emeklerinin karşılığını almanın hem de yeni sezona hazırlığın heyecanını yaşıyor. İlçenin geniş tarım arazilerinde süren hasat çalışmaları, yaklaşık bir ay boyunca devam edecek. REKOLTE BU YIL DAHA DÜŞÜK Önder Bayıl isimli çiftçi, bu yıl buğday rekoltesinin geçen yıla göre daha az olduğunu belirterek, "Bu da havaların aniden değişmesi ve yağışların olmamasından kaynaklıdır. Verim açısından çiftçimizin zarar etmemesi temennimizdir" dedi.

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Gözde Nur Bayar