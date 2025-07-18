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Gökyüzünde heyecanlandıran olay: Perseid meteor yağmuru başladı! Türkiye'den görülecek mi?

Kaynak: Dış Haberler
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Gökyüzünde heyecanlandıran olay: Perseid meteor yağmuru başladı! Türkiye&#039;den görülecek mi?
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Yaşam Haberleri  / Dış Haberler

Gökyüzünün heyecanlandıran olaylarından Perseid meteor yağmuru, 24 Ağustos'a kadar görülebilecek ve saatte 100'e varan meteorla çarpıcı görüntülere sahne olacak. Bilim dünyası ve meraklıları bu olaya kilitlenirken, parlak yıldızların Türkiye'den görülüp görülmeyeceği ise merak konusu oldu.

Kuzey Yarımküre’nin en çok ilgi gören gökyüzü olaylarından biri olan Perseid meteor yağmuru bu hafta itibarıyla başladı.

Her yıl temmuz ortasından ağustos sonuna kadar gözlemlenebilen Perseidler, bu yıl 12-13 Ağustos gecesi en yüksek etkinliğe ulaşacak. Ancak 2025 yılına denk gelen dolunay, gözlem koşullarını olumsuz etkileyecek.

Gökyüzünde heyecanlandıran olay: Perseid meteor yağmuru başladı! Türkiye'den görülecek mi? - 1. Resim

DOLUNAY ENGELİ: GÖZLEMLER İÇİN PLANLAMA ŞART

Amerikan Meteor Topluluğu'na göre, Perseid meteor yağmurunun zirvesinde normalde saatte 50-75 kadar meteor görülmesi beklenirken, bu yıl parlak dolunay nedeniyle bu sayı yaklaşık yüzde 75 oranında azalacak. 9 Ağustos’ta doğacak olan “Mersin Balığı Dolunayı”, 12-13 Ağustos gecesi boyunca gökyüzünde kalacak ve meteorları görmeyi zorlaştıracak.

Gözlem için en karanlık geceler 18-28 Temmuz ve 16-26 Ağustos tarihleri arasında yaşanacak olsa da bu tarihler zirveye uzak olduğu için meteor sayısı oldukça düşük olacak. Alternatif olarak 15 Ağustos gecesi tercih edilebilir; bu tarihte ay gece yarısına doğru doğacak ve gökyüzünde Pleiades (Ülker) açık yıldız kümesine yakın konumda olacak.

Gökyüzünde heyecanlandıran olay: Perseid meteor yağmuru başladı! Türkiye'den görülecek mi? - 2. Resim

29-30 Temmuz tarihlerinde ise iki farklı meteor yağmuru zirve yapacak

GÖZLEM İÇİN ÖNERİLER

Forbes'den edinilen bilgilere göre, meteor yağmurunu izlemek isteyenler için en önemli koşullar; dolunaydan uzak, karanlık bir gökyüzü ve açık hava. Işık kirliliğinden uzak yerler veya Uluslararası Karanlık Gökyüzü Parkları tercih edilmeli. Gözlerinizin karanlığa alışması için en az 30 dakikalık bir uyum süresi gerekli. Bu süre içinde telefon ekranı gibi yapay ışıklardan kaçınılmalı. Yanınıza sıcak tutacak kıyafetler, böcek kovucu, atıştırmalık ve su almanız tavsiye edilir.

Gökyüzünde heyecanlandıran olay: Perseid meteor yağmuru başladı! Türkiye'den görülecek mi? - 3. Resim

PERSEİDLERİN KAYNAĞI: DEV BİR KUYRUKLUYILDIZ

Tüm meteor yağmurları, kuyrukluyıldızların ya da büyük asteroidlerin geride bıraktığı toz ve parçacıklardan kaynaklanır. Perseidlerin kaynağı olan Swift-Tuttle Kuyrukluyıldızı, 26 kilometrelik çekirdeğiyle Dünya’ya düzenli olarak yakın geçen en büyük kuyrukluyıldız olarak biliniyor. Bu büyüklük, dinozorların yok olmasına neden olan asteroitin yaklaşık iki katı. Swift-Tuttle son olarak 1992’de iç Güneş Sistemi’nden geçti ve bir sonraki geçişi 2125 yılında gerçekleşecek.

Kaynak: Dış Haberler

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