Dünya üzerinde daha büyüğü yok! Uzayın en pahalı taşı rekor fiyata satıldı

Bilim meraklılarını heyecanlandıran, bilinen en büyük Mars göktaşı, açık artırma ile satıldı. Söz konusu taş, Sotheby’s müzayede evi tarafından düzenlenen açık artırmada 5,29 milyon dolara satıldı.

DIŞ HABEBilinen en büyük Mars göktaşı, Sotheby’s müzayede evi tarafından düzenlenen açık artırmada 5,29 milyon dolara satıldı.

"Northwest Africa (NWA) 16788" adı verilen ve yaklaşık 24,5 kilogram ağırlığında olan göktaşı, satış öncesi belirlenen 2 ila 4 milyon dolarlık tahmini fiyatın oldukça üzerinde alıcı buldu.

"ŞİMDİYE KADAR BULUNAN EN BÜYÜK PARÇASI"

Yaklaşık bir basketbol topunun iki katı büyüklüğünde olan ve "kızıl gezegenin Dünya’da şimdiye kadar bulunan en büyük parçası" olarak tanımlanan NWA 16788, daha önce bilinen en büyük Mars göktaşından yüzde 70 daha büyük. Sotheby’s, göktaşını "derin kırmızı renkte ve camsı bir kabuğa sahip" olarak nitelendirdi.

Live Science'den edinilen bilgilere göre, doğal tarih temalı açık artırma çarşamba günü (16 Temmuz) New York’taki Sotheby’s müzayede salonunda gerçekleştirildi. Mars göktaşının yanı sıra dinozor fosilleri, megalodon dişleri, Neandertal aletleri, nadir mineraller, “fosilleşmiş yıldırım” parçaları ve başka göktaşlarının da aralarında bulunduğu 100’den fazla eser satışa sunuldu.

Aynı müzayedede, Jura dönemine ait genç bir ceratosaurus dinozoruna ait iskelet 30,5 milyon dolara satıldı. Bu satış, bugüne kadar açık artırmada satılan en pahalı üçüncü dinozor fosili olarak kayıtlara geçti. En pahalı dinozor fosili ise Temmuz 2024’te 44,6 milyon dolara satılan “Apex” isimli stegosaurus iskeletiydi.

MARS GÖKTAŞLARI HEYACANLANDIRIYOR

Mars göktaşları, asteroit ve kuyruklu yıldız çarpmalarıyla yüzeyden koparak uzaya savrulan Mars parçalarıdır. Bu taşlar, milyonlarca hatta milyarlarca yıl uzayda sürüklendikten sonra Dünya’ya ulaşmıştır.

Bugüne kadar Mars yüzeyine gönderilen keşif araçları birçok kaya örneğini incelemiş olsa da, henüz hiçbir örnek Dünya’ya geri getirilemedi. NASA’nın yakın zamanda Mars’tan numune getirme görevini iptal etmesi nedeniyle, bu durumun yakın zamanda değişmesi beklenmiyor. Bu nedenle, göktaşları gibi örnekler Mars’ın yapısını ve geçmişini doğrudan inceleyebilmek için eldeki tek fırsat olarak öne çıkıyor. Çin'in planladığı bir Mars örnek dönüş görevi ise 2031’den önce gerçekleşmeyecek.

GÖKTAŞLARI ÖNEMLİ KEŞİFLERE YOL AÇTI

Mars’tan gelen göktaşları, daha önce önemli keşiflere de kapı araladı. Örneğin, 2023’te Fas’ta bulunan bir göktaşında çok çeşitli organik bileşikler tespit edildi. 2024’te ise bir üniversite koleksiyonunda yeniden keşfedilen bir göktaşında, Mars’ta antik su varlığına dair izler bulundu.

Bilim insanları ayrıca 200’den fazla Mars göktaşının kökenini analiz ederek bunların yalnızca beş farklı çarpma noktasından geldiğini tespit etti. Bu da göktaşlarının, Mars’ın belirli bölgelerine dair detaylı bilgiler sağlayabileceğini gösteriyor.

Ancak, NWA 16788 göktaşının bilimsel çalışmalara katkı sağlayıp sağlamayacağı, yeni sahibinin onu incelemelere açıp açmamasına bağlı olacak.