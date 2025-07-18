Schengen vizesi nasıl alınır, ücreti ne kadar? 2025 Schengen vizesi başvuru şartları ve gerekli belgeler

Avrupa ülkelerine kısa süreli seyahat etmeyi planlayan Türk vatandaşları için Schengen vizesi, en temel ve zorlayıcı adımlardan biri olmaya devam ediyor. Hem iş hem turistik hem de eğitim amaçlı seyahatlerde talep edilen Schengen vizesi 29 Avrupa ülkesinde serbest dolaşım hakkı sunuyor. Tatil sezonunun gelmesi ile Schengen vizesi nasıl alınır, ücreti ne kadar, Schengen vizesi nereden alınır, şartları neler gibi sorular da sıklıkla soruluyor.

Schengen vizesi Avrupa kıtasındaki 29 ülkeye sınır kontrolüne takılmadan giriş yapılmasına imkan tanır.

Schengen ülkeleri arasında Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Hırvatistan, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Macaristan, İzlanda, İtalya, Letonya, Lihtenştayn, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovenya, Slovakya, İspanya, İsveç, İsviçre, Yunanistan yer alıyor. Peki, Schengen vizesi nasıl alınır, ücreti ne kadar, Schengen vizesi nereden alınır, şartları neler?

SCHENGEN VİZESİ NASIL ALINIR?

Schengen vize başvurusu yaparken ilk olarak seyahat edilecek ana ülke belirlenmeli ve o ülkenin yetkili konsolosluğu veya aracı vize başvuru merkezi üzerinden işlem başlatılmalıdır.

Schengen başvuru sürecinde çevrimiçi formun doldurulması, gerekli belgelerin hazırlanması, randevu alınması ve başvuru merkezine şahsen gidilerek biyometrik verilerin verilmesi gerekir.

Başvuru sahibinin seyahat amacı, finansal durumu ve seyahat sonrası ülkesine döneceğine dair kanıtlar, değerlendirme sürecinde büyük önem taşımakta.

SCHENGEN VİZESİ ÜCRETİ NE KADAR?

2024 yılı itibarıyla güncellenen Schengen vize ücreti yetişkinler için 90 Euro olarak belirlendi.

Schengen vize başvuru ücreti 6 ila 12 yaş arası çocuklar için 45 Euro, 6 yaş altı çocuklar için ise vize başvurusu ücretsizdir.

Başvurunun yapıldığı aracı kurum (VFS Global, iDATA, BLS International gibi) hizmet bedeli de talep edebilir. Vize reddi durumunda ise ödemeler iade edilmez.

SCHENGEN VİZESİ NEREDEN ALINIR?

Schengen vizesi başvurusu, seyahat edilecek ülkenin Türkiye’deki büyükelçiliği, başkonsolosluğu veya yetkili aracı vize merkezleri üzerinden yapılıyor. Bazı ülkeler doğrudan konsolosluk aracılığıyla başvuru kabul ederken, çoğu ülke işlemleri VFS Global, iDATA, BLS International veya TLS Contact gibi kurumlar üzerinden yürütmektedir.

Almanya ve İtalya: iDATA

Fransa, Hollanda, Belçika: VFS Global

İspanya: BLS International

İsviçre: TLS Contact

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SCHENGEN VİZESİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

Schengen vizesi başvurusu sırasında sunulması gereken temel belgeler:

Son 10 yıl içinde alınmış, en az 3 ay geçerli pasaport

2 adet güncel biyometrik fotoğraf

Vize başvuru formu (eksiksiz ve imzalı)

Seyahat sağlık sigortası (en az 30.000 Euro teminatlı)

Uçak ve otel rezervasyonları

Banka hesap dökümleri (son 3 aya ait, kaşeli ve imzalı)

İş yeri yazısı, SGK hizmet dökümü, maaş bordrosu (çalışanlar için)

Öğrenci belgesi ve sponsor belgeleri (öğrenciler için)

Emeklilik belgesi (emekliler için)

Serbest çalışanlar için vergi levhası, imza sirküleri ve faaliyet belgesi

Reşit olmayanlar için noter onaylı muvafakatname

Belgeler başvuru yapılan ülkenin dilinde veya İngilizce hazırlanmalı; tercüme isteniyorsa yeminli tercüman onaylı olmalıdır.

SCHENGEN VİZESİ ALMA ŞARTLARI

Schengen vizesi almak isteyen kişilerin belli kriterleri karşılaması gereklidir.

Başvuru sahibinin sabit bir işi veya geliri olması, seyahat masraflarını karşılayacak maddi imkana sahip olduğunu kanıtlaması, seyahat amacını net bir şekilde ortaya koyması ve geri dönüş niyetinin güçlü olması şarttır.

Başvuru sahibinin geçmişte vize ihlali yapmamış olması, adli sicilinin temiz olması ve Schengen bölgesinde kalacağı süre boyunca geçerli bir seyahat sağlık sigortası yaptırması gerekir.

Daha önce vize alıp kurallara uygun şekilde kullanmış kişiler, bazı durumlarda çok girişli (multi-entry) uzun süreli vizeler için avantajlı değerlendirilir.