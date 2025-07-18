Çift Kişilik Oda final mi yaptı, bitti mi? Çift Kişilik Oda 7. bölüm merakla bekleniyor

NOW TV ekranlarında yaz sezonuna hızlı bir giriş yapan ve kısa sürede genç izleyicilerin beğenisini kazanan Çift Kişilik Oda dizisi, yayın akışındaki belirsizlik nedeniyle gündeme oturdu. Çift Kişilik Oda final mi yaptı, bitti mi soruları izleyenlerin araştırma konusu haline geldi. Aynı zamanda Çift Kişilik Oda 7. bölüm ne zaman, neden yok merak ediliyor.

Çift Kişilik Oda yaz dizisi olarak başladığı yayın hayatında kısa sürede büyük bir izleyici kitlesi oluşturdu.

Çift Kişilik Oda 7. bölümün NOW TV yayın akışında üst üste iki hafta boyunca yer almaması, dizinin akıbetiyle ilgili soru işaretlerini artırdı. Peki, Çift Kişilik Oda final mi yaptı, bitti mi, neden yok?

ÇİFT KİŞİLİK ODA FİNAL Mİ YAPTI?

NOW TV ekranlarında yaz dizisi olarak izleyiciyle buluşan Çift Kişilik Oda, sezon ortasında yayın akışındaki ani değişikliklerle dikkat çekti.

Gelen son bilgiler ışığında dizinin planlanan süresine ulaşamadan erken final kararı aldığı belirtildi. Çift Kişilik Oda'nın 8. bölümle ekran macerasını noktalayacağı açıklandı.

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ÇİFT KİŞİLİK ODA BİTTİ Mİ?

Edinilen kulis bilgilerine göre, düşük reyting ve yetersiz reklam gelirleri nedeniyle Çift Kişilik Oda'nın 8. bölümde bitirilmesine karar verildi. Henüz Çift Kişilik Oda final bölümü ise yayınlanmadı.

ÇİFT KİŞİLİK ODA NEDEN YOK?

Çift Kişilik Oda'nın yayın saatinde başka yapımların yer alması, izleyicilerin dikkatini çekti. 17 Temmuz 2025 Perşembe akşamı dizinin yerine Ne Olacak Halim adlı bir film yayınlandı.

ÇİFT KİŞİLİK ODA 7. BÖLÜM NE ZAMAN?

Dizinin 7. bölümü için başlangıçta 17 Temmuz tarihi öngörülüyordu fakat son dakika kararıyla bölüm ertelendi. Yayınlanan fragman ve içerik takvimine göre 7. bölümün 24 Temmuz 2025 Perşembe akşamı NOW TV ekranlarında olması bekleniyor.

Eğer tarih değişmezse dizinin finali 8. bölüm ise bir hafta sonra 31 Temmuz'da izleyiciyle buluşacak.

ÇİFT KİŞİLİK ODA YENİ BÖLÜM YAYINLANMAYACAK MI?

Çift Kişilik Oda yeni bölümü yayın akışından geçici olarak kaldırıldı ama tamamen iptal edilmedi.

Yapılan açıklamlara göre Çift Kişilik Oda 7. bölüm için belirlenen yeni tarih 24 Temmuz oldu.