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Harry Potter dizisi ne zaman çıkacak? Oyuncalar sete çıktı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Harry Potter dizisi ne zaman çıkacak? Oyuncalar sete çıktı
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HBO'nun merakla beklenen Harry Potter televizyon dizisinin oyuncuları sete çıktı. J.K Rowling'in yedi kitabına sadık kalarak hazırlanan dizide Harry, Ron ve Hermione rollerini Dominic McLaughlin, Arabella Stanton ve Alastair Stout oynayacak. Harry Potter dizisi ne zaman çıkacak merak edildi.

Harry Potter dizisi ne zaman çıkacak merak ediliyor. J.K. Rowling’in ikonik kitap serisi yeni oyuncu kadrosuyla dizi olarak geri dönüyor. Temmuz 2025’te çekimlerine başlanan dizinin başlayacağı tarih araştırılıyor. 

HARRY POTTER DİZİSİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

HBO'nun Harry Potter dizisi, Warner Bros. Discovery'nin 2023'te duyurduğu büyük çaplı projesi, 2025 Temmuz ayında sete çıktı. Dizinin ilk sezonunun 2027 yılında izleyiciyle buluşacağı duyuruldu. Ancak tam tarih henüz paylaşılmadı. Çekimlerin tamamlanmasıyla dizi tarihinin netleşeceği düşünülüyor. 

Harry Potter dizisi ne zaman çıkacak? Oyuncalar sete çıktı - 1. Resim

HARRY POTTER DİZİSİ NEREDE YAYINLANACAK? 

Dizinin Max platformunda yayınlanması bekleniyor. Her sezon bir kitaba odaklanacak. Harry, Ron ve Hermione’nin Voldemort’a karşı mücadelesini, dostluklarını ve Harry Potter dünyasının derinliklerini keşfedecek. 

HBO, diziyi “kitaplara sadık bir uyarlama” olarak tanımlarken, showrunner Francesca Gardiner ve yönetmen Mark Mylod, karakterlerin yaşlarına uygun bir atmosfer oluşturmayı hedefliyor. 

HARRY POTTER OYUNCULARI KİM?

Harry Potter’ı Dominic McLaughlin, Hermione Granger’ı Arabella Stanton ve Ron Weasley’i Alastair Stout canlandıracak.

32 bin çocuk oyuncunun katıldığı kapsamlı bir seçme sürecinin ardından belirlenen bu üçlü, 9-11 yaş aralığında seçildi.

John Lithgow - Dumbledore

Janet McTeer - Profesör McGonagall

Nick Frost - Hagrid

Paapa Essiedu - Severus Snape

Paul Whitehouse - Argus Filch

Luke Thallon - Quirinus Quirrell 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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