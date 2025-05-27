Harry Potter dizisinin başrol oyuncuları belli oldu! Harry, Ron ve Hermione kim oldu?

HBO’nun J.K. Rowling’in ikonik Harry Potter kitap serisinden uyarlanan televizyon dizisi, Harry Potter, Hermione Granger ve Ron Weasley rolleri belli oldu. Dizide 30 binden fazla çocuğun katıldığı seçmeler sonrası belirlenen kadro, sosyal medyada konuşuluyor.

HBO’nun merakla beklenen Harry Potter televizyon dizisi kadrosu tamamlanıyor. Harry, Hermione ve Ron rollerine seçilmesiyle dizi, yeni nesil oyuncularıyla yeni bir yolculuğa çıkmaya hazırlanıyor.

Francesca Gardiner’ın showrunner’lığını üstlendiği ve Mark Mylod’un yönettiği dizi, 2026’da HBO Max’te prömiyer yapacak ve en az on yıl boyunca Hogwarts’ın sihirli dünyasını ekranlara taşıyacak.

HARRY POTTER DİZİSİ BAŞROL OYUNCULARI BELLİ OLDU

HBO’nun Harry Potter dizisi, yeni altın üçlüsünü duyurdu. Harry Potter rolünde Dominic McLaughlin, Hermione Granger rolünde Arabella Stanton ve Ron Weasley rolünde Alastair Stout yer alacak.

Geçen yıl başlatılan ve 30 binden fazla çocuğun katıldığı açık seçmeler sonrası belirlenen bu üç genç yetenek, Daniel Radcliffe, Emma Watson ve Rupert Grint’in sinema filmlerinde canlandırdığı ikonik karakterlere yeni bir soluk getirecek.

HARRY, RON VE HERMİONE'Yİ KİM OYNAYACAK?

HBO’nun Harry Potter dizisinde Harry Potter’ı İskoç aktör Dominic McLaughlin, Hermione Granger’ı Arabella Stanton ve Ron Weasley’yi Alastair Stout canlandıracak.

McLaughlin, Sky’ın komedi dizisi “Grow”da Nick Frost ve Golda Rosheuvel ile rol aldı. Yakında BBC’nin “Gifted” adlı aksiyon-macera dizisinde de görünecek.

Arabella Stanton, West End’de “Matilda: The Musical”da Matilda rolüyle sahne deneyimi kazandı.

Alastair Stout ise oyunculukta yeni bir isim olmasına rağmen fiziksel benzerliğiyle Rupert Grint’in genç haline benzetiliyor.

Üç genç oyuncunun, Radcliffe, Watson ve Grint’in sinema filmlerindeki unutulmaz performanslarının ardından büyük bir sorumluluk üstlendiği belirtiliyor.

Genç yetenekler, John Lithgow (Dumbledore), Janet McTeer (McGonagall), Paapa Essiedu (Snape), Nick Frost (Hagrid), Luke Thallon (Quirrell) ve Paul Whitehouse (Filch) gibi deneyimli isimlerle birlikte çalışarak Hogwarts’ın yeni nesil hikayesini şekillendirecek.

HARRY POTTER DİZİSİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Dizinin çekimleri yaz 2025’te Warner Bros. Studios Leavesden’da başlayacak. İlk sezonun 2026 veya 2027’de HBO Max’te yayınlanması bekleniyor. Proje, en az on yıl sürecek bir uyarlama olarak planlanıyor.