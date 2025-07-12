Esaret dizisi neden yok, final mi yaptı? Tarih belli oldu

Kanal 7'nin fenomen dizisi Esaret, 3. sezonuyla ekrana geliyordu. Dizinin yayın akışında ve ekranda olmaması nedeniyle Esaret dizisi neden yok, final mi yaptı araştırılıyor. Başrollerini Cenk Torun ve Mahassine Merabet'in paylaştığı dizi popüler günlük diziler arasında yer alıyor.

Kanal 7'nin sevilen günlük dizisi Esaret 3 sezon boyunca izleyicileri ekran başına kilitledi. Dizinin final kararı sonrası Esaret dizisi neden yok, final mi yaptı konuları hız kazandı.

ESARET DİZİSİ NEDEN YOK?

Esaret dizisi hafta sonu ekrana gelmiyor. Kanal 7'nin sevilen günlük dizisi Esaret final kararı aldığı ortaya çıktı. Yayınlanan fragmanla 14 Temmuz Pazartesi günü final yapacağı öğrenildi.

557. bölümüyle ekranlara veda etmeye hazırlanan dizi, 3. sezonuyla final yapıyor.

ESARET DİZİSİ FİNAL Mİ?

Esaret dizisinin final yapacağı öğrenildi. Kanal 7 ve dizinin yapım ekibinden yapılan paylaşımlara göre 14 Temmuz Pazartesi günü dizi final yapıyor. Kanal 7'nin sevilen yapımı, Orhun'un müebbet hapis alması ve Hira'nın aşk ile fedakarlık arasındaki sınavıyla izleyiciyi ekrana kilitlemişti.

Dizinin 3. sezonunda Hira ve Orhun'un ilişkisi yeni sınavlardan geçerken çocuklarıyla birlikte mutlu bir sona ulaştıkları final fragmanında görülüyor.

ESARET DİZİSİ DEVAM EDECEK Mİ?

Esaret dizisinin devam edip etmeyeceği izleyiciler tarafından merak ediliyor. Kanal 7 ve Karamel Yapım'dan yapılan açıklamalara göre dizi, 14 Temmuz 2025'te 557. bölümüyle final yapıyor.

ESARET DİZİSİ 4. SEZON OLACAK MI?

Esaret dizisinin 4. sezonunun olacağına dair resmi bir açıklama yok. Dizi, 3. sezonuyla final yapacak.