PSG-Inter Şampiyonlar Ligi finali öncesi ortalık karıştı! Fransızlar "saldırı" ve "pusu" dedi

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde PSG ile Inter Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena stadında karşı karşıya gelecek. Final heyecanı öncesi Münih sokaklarında hareketlilik artarken, metro istasyonuna karşı karşıya gelen Fransız ve İtalyan taraftarlar ortalığı adeta savaş alanına çevirdi. Fransız gazetesi L'Équipe ise, olayı İtalyanların gerçekleştirdiği "saldırı" olarak niteledi.

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde PSG ile Inter Almanya'nın Münih kentinde karşı karşıya gelecek.

Alman ekibi Bayern Münih'e ev sahipliği yapan ve Avrupa'nın en gözde mabetlerinden biri olan stadyum, bu kez Fransız ve İtalyan ekiplerinin final heyecanını yaşatacak.

MONACO METROSU SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Herkesin merakla beklediği mücadele öncesi Münih sokaklarında heyecan iyiden iyiye artarken, Fransa'nın Monaco metro hattında karşı karşıya gelen iki köklü kulübün taraftarları, ortalığı adeta savaş alanına çevirdi.

Metroda bulunan bir başka şahsın cep telefonuna yansıyan görüntülerde, karşı karşıya gelen iki takım taraftarlarının, birbirlerine nesneler fırlattığı, yumruk ve tekmeler savurduğu görüldü.

L'EQUİPE: "PARİS TARAFTARLARI METRODA SALDIRIYA UĞRADI"

Fransız gazetesi L'Équipe'e göre, Inter forması giyen bazı kişilerin “kesici aletler taşıdığı” belirtildi. Söz konusu gazete ayrıca, PSG taraftarına pusu düzenlediği iddiasında bulundu. Olay, güvenlik güçlerinin müdahalesi ve kalabalığı göz yaşartıcı gazla dağıtmasıyla sona erdi.