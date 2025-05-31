Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > PSG-Inter Şampiyonlar Ligi finali öncesi ortalık karıştı! Fransızlar "saldırı" ve "pusu" dedi

PSG-Inter Şampiyonlar Ligi finali öncesi ortalık karıştı! Fransızlar "saldırı" ve "pusu" dedi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde PSG ile Inter Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena stadında karşı karşıya gelecek. Final heyecanı öncesi Münih sokaklarında hareketlilik artarken, metro istasyonuna karşı karşıya gelen Fransız ve İtalyan taraftarlar ortalığı adeta savaş alanına çevirdi. Fransız gazetesi L'Équipe ise, olayı İtalyanların gerçekleştirdiği "saldırı" olarak niteledi.

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde PSG ile Inter Almanya'nın Münih kentinde karşı karşıya gelecek. 

Alman ekibi Bayern Münih'e ev sahipliği yapan ve Avrupa'nın en gözde mabetlerinden biri olan stadyum, bu kez Fransız ve İtalyan ekiplerinin final heyecanını yaşatacak. 

PSG-Inter Şampiyonlar Ligi finali öncesi ortalık karıştı! Fransızlar "saldırı" ve "pusu" dedi - 1. Resim

MONACO METROSU SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Herkesin merakla beklediği mücadele öncesi Münih sokaklarında heyecan iyiden iyiye artarken, Fransa'nın Monaco metro hattında karşı karşıya gelen iki köklü kulübün taraftarları, ortalığı adeta savaş alanına çevirdi. 

Metroda bulunan bir başka şahsın cep telefonuna yansıyan görüntülerde, karşı karşıya gelen iki takım taraftarlarının, birbirlerine nesneler fırlattığı, yumruk ve tekmeler savurduğu görüldü. 

PSG-Inter Şampiyonlar Ligi finali öncesi ortalık karıştı! Fransızlar "saldırı" ve "pusu" dedi - 2. Resim

L'EQUİPE: "PARİS TARAFTARLARI METRODA SALDIRIYA UĞRADI"

Fransız gazetesi L'Équipe'e göre, Inter forması giyen bazı kişilerin “kesici aletler taşıdığı” belirtildi. Söz konusu gazete ayrıca, PSG taraftarına pusu düzenlediği iddiasında bulundu. Olay, güvenlik güçlerinin müdahalesi ve kalabalığı göz yaşartıcı gazla dağıtmasıyla sona erdi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'de Mourinho kararı: Yardımcıları gidiyor, Portekizli hoca kalıyor!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Moskova'da alevler yükseldi! Rus ordusu tedarikçisi fabrikada yangın çıktı - DünyaRus ordusu tedarikçisi fabrikada yangın çıktıNew Shepard uzaya fırlatıldı! Jeff Bezos'un şirketi 32. uçuşu gerçekleştirdi - DünyaNew Shepard uzaya fırlatıldı!ABD'de skandal olay! MIT'de Filistin'i destekleyen öğrenci mezuniyet törenine alınmadı - DünyaFilistin'i destekleyen öğrenci mezuniyet törenine alınmadıTrump'ın sunduğu ateşkes önerisini kabul ettiler! 10 esir serbest bırakılacak - Dünya10 esir serbest bırakılacak!İran'dan dikkat çeken nükleer silah açıklaması! "Kabul edilemez" - Dünyaİran'dan dikkat çeken nükleer silah açıklaması!Savaş gerginliğinin ortasında bir felaket daha! Sel kabus gibi çöktü: 22 kişi hayatını kaybetti - DünyaSavaş gerginliğinin ortasında bir felaket daha!
Sonraki Haber Yükleniyor...