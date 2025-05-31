CANLI ANLATIM | PSG - Inter

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde PSG ile Inter karşı karşıya geliyor. Maçın canlı anlatımı ve son dakika gelişmeleri turkiyegazetesi.com.tr'de!

Canlı Anlatım Özeti HAKAN ÇALHANOĞLU İLKLER PEŞİNDE

PSG'NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ YOLCULUĞU

INTER'İN ŞAMPİYONLAR LİGİ YOLCULUĞU

INTER 7. KEZ, PSG İSE 2. KEZ FİNAL OYNAYACAK

2. RANDEVU

13 YIL SONRA DEVLER LİGİ FİNALİ

MAÇIN HAKEMİ AÇIKLANDI

İLK 11'LER BELLİ OLDU

31.05.2025 20:46

HAKAN ÇALHANOĞLU İLKLER PEŞİNDE

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde 3-3'ün rövanşında İspanya temsilcisi Barcelona'yı ağırlayan Inter, normal süresi 3-3 tamamlanan mücadelede rakibini uzatma devreleri sonunda 4-3 yenerek adını finale yazdırdı. Hakan Çalhanoğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 4. golünü penaltıdan atarak takımının turu geçmesinde önemli rol oynadı. Hakan, final maçında süre alması durumunda "Devler Ligi" finalinde oynayarak kupayı kazanan ilk milli futbolcu olma mücadelesi de verecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde gol atması durumunda da Hakan, finalde gol atan ilk milli futbolcu da olabilir. Hakan Çalhanoğlu; Arda Güler, İlkay Gündoğan, Emre Can ve Mehmet Scholl'dan sonra Şampiyonlar Ligi'nde kupa sevinci yaşamak için PSG maçında forma bekleyecek.

31.05.2025 20:46

PSG'NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ YOLCULUĞU

Lig aşamasını 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle tamamlayan PSG, elde ettiği 13 puanla 15. basamakta yer aldı. Son 16 play-off turunda Brest'i 3-0 ve 7-0'lık farklı skorlarla geçen Fransızlar, son 16 turunda ilk maçta 1-0 yenildiği Liverpool'u rövanşta penaltılarla 4-1 eleyerek çeyrek finale çıktı. Çeyrek finalde Aston Villa ile karşılaşan Luis Enrique'nin öğrencileri ilk mücadelede 3-1 yendiği rakibine ikinci maçta 3-2 yenilse de yarı finale yükseldi. Yarı finalde Arsenal'i 1-0 ve 2-1'lik skorlarla mağlup eden PSG, finalde mücadele etmeye hak kazandı. Bu sezon Devler Ligi'nde rakip ağlara 33 gol atan Paris, kalesinde 13 gol gördü.

31.05.2025 20:46

INTER'İN ŞAMPİYONLAR LİGİ YOLCULUĞU

Inter, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez uygulanan lig aşamasını 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak topladığı 19 puanla 4. sırada tamamladı. Son 16 turunda Feyenoord'u 2-0 ve 2-1'lik skorlara saf dışı bırakan Simone Inzaghi'nin takımı, çeyrek finalde Bayern Münih'i 2-1 ve 2-2'lik skorlarla, yarı finalde de Barcelona'yı 3-3 ve 4-3'lük skorlarla eleyerek adını finale yazdırdı. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 26 gol kaydeden Inter, filelerinde 11 gole engel olamadı.

31.05.2025 20:46

INTER 7. KEZ, PSG İSE 2. KEZ FİNAL OYNAYACAK

Inter, organizasyonda 7. kez final mücadelesi verirken PSG ise 2. kez final maçına çıkacak. PSG, 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Alman ekibi Bayern Münih'e 1-0 yenilerek kupayı rakibine kaptırmıştı. Turnuvada, İtalyanlar 12, Fransızlar ise 1 kez mutlu sona ulaştı. İtalya'dan Milan (7), Inter (3) ve Juventus (2) kupayı daha önce kazanma başarısı gösterirken Fransa'dan ise sadece Olimpik Marsilya bu kupada zafere ulaştı.

31.05.2025 20:46

2. RANDEVU

Fransız takımları ile İtalyan takımları Şampiyonlar Ligi finallerinde bugüne kadar 1 kez karşılaştı. İki ülke takımları arasında Devler Ligi'nde 1992-1993 sezonunda Münih'te oynanan maçta Olympique Marsilya, Milan'ı 1-0 yenerek kupayı kazanmıştı. İki ülkenin takımları Şampiyonlar Ligi finalinde 32 yıl aranın ardından yine Münih'te karşı karşıya gelecek.

31.05.2025 20:46

13 YIL SONRA DEVLER LİGİ FİNALİ

Almanya'nın Münih kentinde bulunan Allianz Arena'da, 13 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi finali oynanacak. Allianz Arena, en son Almanya temsilcisi Bayern Münih ile İngiltere ekibi Chelsea ile arasında oynanan 2011-2012 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapmıştı. Chelsea, 19 Mayıs 2012 tarihinde yapılan ve normal süresi ile uzatma dakikaları 1-1 sona eren müsabakayı seri penaltı atışları sonucunda 4-3 yenerek kupayı müzesine götürmüştü.

31.05.2025 20:46

MAÇIN HAKEMİ AÇIKLANDI

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde oynanacak PSG-Inter maçının hakemi István Kovács olacak. Yardımcılıklarını Mihai Marica ve Ferencz Tunyogi yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise João Pinheiro üstlenecek. Kritik karşılaşmanın VAR koltuğunda Dennis Higler yer alacak.

31.05.2025 20:46

İLK 11'LER BELLİ OLDU

PSG: Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz, Kvaratskhelia, Dembele, Doue

Inter: Sommer, Pavard, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Hakan Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco, Lautaro Martinez, Thuram

Yer: Almanya