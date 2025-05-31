Beşiktaş'ta yaprak dökümü! 3 isimle yollar kesin olarak ayrılıyor

Beşiktaş’ta yeni sezon öncesi kadro çalışmaları hızlandı. Yabancı oyuncu fazlalığı nedeniyle Alex Oxlade-Chamberlain, Jean Onana ve Al-Musrati ile kesin olarak yollar ayrılıyor. Yönetim, kadroda önemli değişiklikler için düğmeye bastı.

Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi kadro planlaması netleşmeye başladı. Yabancı oyuncu sayısındaki fazlalık nedeniyle transferde eli kolu bağlanan siyah-beyazlı yönetim, kadroda radikal değişiklikler için harekete geçti.

Başkan Serdal Adalı ve teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in hafta içinde yaptığı toplantıda kadro yapılanmasına dair önemli kararlar alındı. Buna göre Beşiktaş, Alex Oxlade-Chamberlain, Jean Onana ve Al-Musrati ile kesin olarak yollarını ayıracak.

Elan Ricardo'nun ise genç oyuncu statüsüne uygun bir takıma kiralanması gündemde. Gedson Fernandes için yüzde 50 hak sahibi olan Benfica ile görüşmeler sürerken, Joao Mario ve Muçi'ye gelen teklifler değerlendirilecek.

Öte yandan Paulista için Corinthians'ın ısrarı sürüyor. Immobile'nin durumu ise karmaşık. Yıldız futbolcu, İstanbul'da kalmak istese de yönetimle yollarını ayırmak isteyen Beşiktaş'ın, İtalyan oyuncunun yıllık 6 milyon Euro'luk maaşının yarısından fazlasını karşılaması gerekebilir.