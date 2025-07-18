Adalet Bakanlığı memur alımı ne zaman? 20 bin personel istihdam edilecek!

Adalet Bakanlığı 20 bin yeni personel alımı için düğmeye bastı. Kabine Toplantısı sonrası yapılan açıklamalar, memur adaylarını heyecanlandırdı. Bakan Yılmaz Tunç’un açıklamaları Adalet Bakanlığı zabıt katibi,mübaşir, infaz koruma memuru alımları ne zaman sorusunu gündeme taşıdı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un açıklamaları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kabine Toplantısı sonrası yaptığı duyuru Adalet Bakanlığı personel alımı konusunu gündeme getirdi. Adalet teşkilatında artan personel ihtiyacına dikkat çeken Bakan Tunç, hakim ve savcı yardımcılarının atamasının ardından 20 bin yeni personel alınacağını duyurdu. Bu gelişmenin ardından Adalet Bakanlığı memur alımı ne zaman yapılacak sorusu araştırılmaya başlandı.

ADALET BAKANLIĞI MEMUR ALIMI NE ZAMAN?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, katıldığı canlı yayında personel alım süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu. Tunç, son dönemde kadroya dahil edilen hakim ve savcı yardımcılarının ardından farklı alanlarda personel ihtiyacının doğduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada Adalet Bakanlığı’na 20 bin personel alımı yapılacağını duyurdu. Erdoğan, bu alımın kısa süre içinde başlayacağını ve detayların kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.

Bakan Tunç X (Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, adalet teşkilatımıza 20 bin yeni personel alımı yapılacağını milletimizle paylaşıyoruz. Zabit katibi, infaz koruma memuru, destek personeli ve diğer kadrolarda alımlar yapılacak.”

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI ŞARTLARI

Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği’nde yapılan son düzenlemelere göre alım şartları da güncellendi. Personel alımında aranan şartlar şu şekilde belirlendi:

Yaş şartı: 35 yaş sınırı kaldırıldı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'ndaki yaş şartı esas alındı.

Yeni kadrolar ve şartlar: Fizyoterapist ve işaret dili tercümanı kadroları eklendi, atanma şartları belirlendi.

Zabıt katipliği için kolaylıklar: Uygulama sınavında anlam bütünlüğünü artıracak revizyonlar yapıldı.

Koruma ve güvenlik görevlileri için düzenleme: Boy, kilo ve 30 yaş sınırı kaldırıldı.

Öncelik hakkı: Zabıt katibi, mübaşir, cezaevi katibi ile infaz ve koruma memuru kadroları için ilgili alan mezunlarına kontenjanlı öncelik hakkı getirildi.

KPSS puan türlerinin değerlendirilmesi: Lise, ön lisans ve lisans KPSS puan türleri birbirinden bağımsız değerlendirilecek, farklı düzeylerdeki puanlar arasında karşılaştırma yapılmayacak.

Rotasyon uygulamaları: Zorunlu atamaya tabi kadrolar için uygulamaya geçirilmeyen rotasyon hükümleri yürürlükten kaldırıldı.