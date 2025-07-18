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İnan Kıraç'ın evliliği için açılan davada karar çıktı! İptali istenmişti...

Kaynak: Anadolu Ajansı
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İnan Kıraç&#039;ın evliliği için açılan davada karar çıktı! İptali istenmişti...
İnan Kıraç, İptal, Adli Tıp Kurumu, Haber
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İnan Kıraç ile Emine Alagonya'nın evliliğinin iptali istemiyle açılan davada karar çıktı. Mahkemede evliliğin iptaline karar verildi.

Anadolu 18. Aile Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tarafların avukatları katıldı. Hakimin önceki celselerde verdiği gizlilik kararı dolayısıyla duruşmaya basın mensupları alınmadı.

Mahkeme, İnan Kıraç'ın evlilik tarihinde hukuki ve fiili ehliyetinin olmadığı gerekçesiyle davanın kabulü ile evliliğin iptaline karar verdi.

İnan Kıraç'ın evliliği için açılan davada karar çıktı! İptali istenmişti... - 1. Resim

NE OLMUŞTU?

İş insanı İnan Kıraç'ın kızı İpek Kıraç, 20 Aralık 2024'te Emine Alangoya ile evlenen babasının fiili ehliyetinin yerinde olmadığını iddia ederek, evliliğin iptali istemiyle dava açmıştı.

Dava kapsamında hazırlanan Adli Tıp Kurumu raporunda, Kıraç'ın fiili ehliyetinin yerinde olmadığı ve vasi tayin edilmesi gerektiği belirtilmişti.

Mahkeme, Adli Tıp Kurumu raporuna göre fiili ehliyetinin olmadığı tespit edilen Kıraç'a, geçici olarak vasi atamıştı.

Anadolu Sulh Hukuk Mahkemesinde ise vasinin belirlenmesi için açılan davada karar verilerek kalıcı vasiler atanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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