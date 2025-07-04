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İnan Kıraç'ın evliliği iptal olacak mı? Mahkemeden yeni karar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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İnan Kıraç&#039;ın evliliği iptal olacak mı? Mahkemeden yeni karar
İnan Kıraç, Boşanma, Adli Tıp Kurumu, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Koç Holding'in eski yöneticilerinden İnan Kıraç ile Emine Alangoya'nın davalık olan evliliğinde yeni bir gelişme yaşandı. Mahkeme, tanıkları dinledi ve duruşmayı 18 Temmuz'a erteledi.

Koç Holding'in eski yöneticilerinden İnan Kıraç, şirketin muhasebe müdürü 75 yaşındaki Emine Alangoya ile evlenmişti. Kıraç'ın kızı İpek ise babasının akli dengesinin yerinde olmadığını öne sürüp mahkeme yoluna başvurmuştu. 

Gerilimli süreç, İnan Kıraç'ın kaçırıldığı iddialarıyla devam etmişti. 

KIRAÇ HEYET KARŞISINA ÇIKTI

Evliliğin iptali ile ilgili açılan davanın önceki celsesinde mahkeme, İnan Kıraç'ın fiili ehliyetinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesine karar vermişti. Kıraç, Adli Tıp Kurumu 10. İhtisas Kurulu'nda heyet karşısına çıktı. Heyet, İnan Kıraç'a bir dizi nörolojik test yaptı.

FİİLİ EHLİYETİ KALDIRILDI

Hazırlanan rapor mahkemeye gönderildi. Raporda, İnan Kıraç'ın fiili ehliyetinin yerinde olmadığının ve vasi tayin edilmesi gerektiğinin belirtilmesi üzerine Anadolu 18. Aile Mahkemesi, İnan Kıraç'ın fiili ehliyetinin kaldırılmasına karar verdi.

İstanbul Anadolu 18. Aile Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya taraf avukatları ve tanıklar katıldı. Tanıkları dinleyen mahkeme, duruşmayı 18 Temmuz'a erteledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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