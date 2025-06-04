Babasının nikahının iptalini istemişti! Koç Ailesi'nin mirasçısı İpek Kıraç, Bursalı DJ ile evleniyor

Babası İnan Kıraç'ın (88) Emine Alangoya (76) ile evliliğinin iptali ve sağlık durumuna dair iddialarıyla gündemde olan İpek Kıraç'ın (41), dünyaevine girmeye hazırlandığı konuşuluyor. Türkiye'nin en zenginleri arasında olan Kıraç'ın müstakbel eşinin, müzik dünyasının bilinen isimlerinden Mahmut Orhan ve Aytaç Kart ile 5 yıl önce bekar evinde yaşayan Bursalı DJ olduğu ortaya çıktı. İnan Kıraç, kızı İpek Kıraç'ı evlatlıktan reddettiğini açıklamıştı.

Koç Ailesi'nden merhum Suna Kıraç ve İnan Kıraç tarafından evlat edinilen, babasının Emine Alangoya ile evliliğinin iptali ve demans rahatsızlığı ile ilgili iddialarla son dönemde sıkça adından söz ettiren İpek Kıraç, cemiyet hayatında geniş yankı uyandırmaya devam ediyor.

BURSALI DJ İLE EYLÜLDE EVLENİYOR

Forbes Türkiye 2025'e göre; 2.7 milyar servetiyle Türkiye'nin en zenginleri arasında yer alan İpek Kıraç'ın, evlilik kararı aldığı iddia edildi. İpek Hanım'ın, Bursalı DJ Sezer Uysal ile eylül ayında dünyaevine girmeyi planladığı belirtildi.

"5 YIL ÖNCE BEKAR EVİNDE YAŞAYAN SEZER UYSAL, KOÇ AİLESİ'NE DAMAT OLUYOR"

Sabah gazetesi yazarı Bülent Cankurt, "İpek Kıraç ile Sezer Uysal, eylül ayında nikah masasına oturmayı planlıyorlar. Sosyete, Koç Ailesi'nden merhum Suna Kıraç ile İnan Kıraç'ın evlat edindiği şimdi Türkiye'nin 6'ncı zengini olan İpek Kıraç'ın bir DJ ile evlenecek olmasını diline dolamış durumda. Konuşulmayacak gibi de değil! Düşünsenize, daha 5 yıl öncesine kadar Bursa'dan çocukluk arkadaşı ve meslektaşı Mahmut Orhan ve yine müzik piyasasından Aytaç Kart ile birlikte bekar evinde yaşayan bir DJ, Koç Ailesi'ne damat oluyor" ifadelerini kullandı.

BABASININ EVLİLİĞİNE İTİRAZ ETTİ

İnan Kıraç’ın Alangoya ile evliliğine itiraz eden kızı İpek Kıraç, 20 Aralık 2024’te Emine Alangoya ile evlenen babasının fiilî ehliyetinin yerinde olmadığını iddia ederek, evliliğin iptali talebiyle dava açmıştı. Dava kapsamında hazırlanan Adli Tıp Kurumu raporunda, Kıraç’ın fiilî ehliyetinin yerinde olmadığı ve vasi tayin edilmesi gerektiği belirtilmişti.

EMİNE ALANGOYA'YA UZAKLAŞTIRMA KARARI

İnan Kıraç'ın vasileri avukat Atakan Yılmaz ve avukat Mert Öztekin, "İstanbul Anadolu 2. Aile Mahkemesi tarafından Emine Alangoya’nın, İnan Kıraç'a ve bulunduğu konuta yaklaşmaması yönünde uzaklaştırma kararı verilmiştir" dedi.

İNAN KIRAÇ EVLATLIKTAN REDDETTİ

İş adamı İnan Kıraç, Vehbi Koç'un kızı Suna Koç (Kıraç) ile evliliğinden olan kızı İpek Kıraç'ı evlatlıktan reddettiğini açıkladı. İnan Kıraç tarafından evlatlıktan ret gerekçesi "tüm varlığına el koymak" olarak gösterildi.