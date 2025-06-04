Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Babasının nikahının iptalini istemişti! Koç Ailesi'nin mirasçısı İpek Kıraç, Bursalı DJ ile evleniyor

Babasının nikahının iptalini istemişti! Koç Ailesi'nin mirasçısı İpek Kıraç, Bursalı DJ ile evleniyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Babasının nikahının iptalini istemişti! Koç Ailesi&#039;nin mirasçısı İpek Kıraç, Bursalı DJ ile evleniyor
Yaşam Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Babası İnan Kıraç'ın (88) Emine Alangoya (76) ile evliliğinin iptali ve sağlık durumuna dair iddialarıyla gündemde olan İpek Kıraç'ın (41), dünyaevine girmeye hazırlandığı konuşuluyor. Türkiye'nin en zenginleri arasında olan Kıraç'ın müstakbel eşinin, müzik dünyasının bilinen isimlerinden Mahmut Orhan ve Aytaç Kart ile 5 yıl önce bekar evinde yaşayan Bursalı DJ olduğu ortaya çıktı. İnan Kıraç, kızı İpek Kıraç'ı evlatlıktan reddettiğini açıklamıştı.

Koç Ailesi'nden merhum Suna Kıraç ve İnan Kıraç tarafından evlat edinilen, babasının Emine Alangoya ile evliliğinin iptali ve demans rahatsızlığı ile ilgili iddialarla son dönemde sıkça adından söz ettiren İpek Kıraç, cemiyet hayatında geniş yankı uyandırmaya devam ediyor.

Babasının nikahının iptalini istemişti! Koç Ailesi'nin mirasçısı İpek Kıraç, Bursalı DJ ile evleniyor - 1. Resim

BURSALI DJ İLE EYLÜLDE EVLENİYOR

Forbes Türkiye 2025'e göre; 2.7 milyar servetiyle Türkiye'nin en zenginleri arasında yer alan İpek Kıraç'ın, evlilik kararı aldığı iddia edildi. İpek Hanım'ın, Bursalı DJ Sezer Uysal ile eylül ayında dünyaevine girmeyi planladığı belirtildi. 

Babasının nikahının iptalini istemişti! Koç Ailesi'nin mirasçısı İpek Kıraç, Bursalı DJ ile evleniyor - 2. Resim

"5 YIL ÖNCE BEKAR EVİNDE YAŞAYAN SEZER UYSAL, KOÇ AİLESİ'NE DAMAT OLUYOR"

Sabah gazetesi yazarı Bülent Cankurt, "İpek Kıraç ile Sezer Uysal, eylül ayında nikah masasına oturmayı planlıyorlar. Sosyete, Koç Ailesi'nden merhum Suna Kıraç ile İnan Kıraç'ın evlat edindiği şimdi Türkiye'nin 6'ncı zengini olan İpek Kıraç'ın bir DJ ile evlenecek olmasını diline dolamış durumda. Konuşulmayacak gibi de değil! Düşünsenize, daha 5 yıl öncesine kadar Bursa'dan çocukluk arkadaşı ve meslektaşı Mahmut Orhan ve yine müzik piyasasından Aytaç Kart ile birlikte bekar evinde yaşayan bir DJ, Koç Ailesi'ne damat oluyor" ifadelerini kullandı.

Babasının nikahının iptalini istemişti! Koç Ailesi'nin mirasçısı İpek Kıraç, Bursalı DJ ile evleniyor - 3. Resim

BABASININ EVLİLİĞİNE İTİRAZ ETTİ

İnan Kıraç’ın Alangoya ile evliliğine itiraz eden kızı İpek Kıraç,  20 Aralık 2024’te Emine Alangoya ile evlenen babasının fiilî ehliyetinin yerinde olmadığını iddia ederek, evliliğin iptali talebiyle dava açmıştı. Dava kapsamında hazırlanan Adli Tıp Kurumu raporunda, Kıraç’ın fiilî ehliyetinin yerinde olmadığı ve vasi tayin edilmesi gerektiği belirtilmişti.

Babasının nikahının iptalini istemişti! Koç Ailesi'nin mirasçısı İpek Kıraç, Bursalı DJ ile evleniyor - 4. Resim

EMİNE ALANGOYA'YA UZAKLAŞTIRMA KARARI

İnan Kıraç'ın vasileri avukat Atakan Yılmaz ve avukat Mert Öztekin, "İstanbul Anadolu 2. Aile Mahkemesi tarafından Emine Alangoya’nın, İnan Kıraç'a ve bulunduğu konuta yaklaşmaması yönünde uzaklaştırma kararı verilmiştir" dedi.

Babasının nikahının iptalini istemişti! Koç Ailesi'nin mirasçısı İpek Kıraç, Bursalı DJ ile evleniyor - 5. Resim

İNAN KIRAÇ EVLATLIKTAN REDDETTİ

İş adamı İnan Kıraç, Vehbi Koç'un kızı Suna Koç (Kıraç) ile evliliğinden olan kızı İpek Kıraç'ı evlatlıktan reddettiğini açıkladı. İnan Kıraç tarafından evlatlıktan ret gerekçesi "tüm varlığına el koymak" olarak gösterildi.

Babasının nikahının iptalini istemişti! Koç Ailesi'nin mirasçısı İpek Kıraç, Bursalı DJ ile evleniyor - 6. Resim

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nin yakınında yangın! Ekipler bölgedePapara'da hesabı olanlar dikkat! Hesapla bloke edildi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bütün dünya onları izliyordu! Atla İspanya'dan Mekke'ye giden hacı adayları Kabe'de gözyaşlarını tutamadı - YaşamAt sırtında Endülüs rotasıyla Kabe'ye ulaştılarVedat Milor'un paylaşımı ortalığı fena karıştırdı! 'En lezzetli simit' tartışması: Her yerde var ama böylesi yok - YaşamPaylaşımı ortalığı fena karıştırdıKaza yapan turistleri, Türk anası bağrına bastı! Sosyal medyada viral olan Çinli kafile - YaşamKaza yapan kafileyi Türk anası bağrına bastıOrta Asya'dan geldiler, TOKİ'ye pist yaptılar! Kırgızlar Türk dünyasının milli oyununu Yozgat'a taşıdı - YaşamOrta Asya'dan geldiler, TOKİ'ye milli oyun sahası yaptılar1300'lü yıllara ait! Kırşehir'de ele geçirildi - Yaşam1300'lü yıllara ait! Kırşehir'de ele geçirildiAcemi kasaplara müjde! Bayramda hastanelik olmaya son, muhakkak kullanılmalı... - YaşamBayramda hastanelik olmaya son, muhakkak kullanılmalı...
Sonraki Haber Yükleniyor...