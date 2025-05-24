Milyar dolarlık davada kaçırılma muamması! İnan Kıraç-Emine Alangoya-İpek Kıraç üçgeni...

Dev servete sahip olduğu tahmin edilen ve geçici vasi tayin edilen iş adamı İnan Kıraç’ın hastaneden kaçırıldığı iddiası heyecana sebep oldu. Ancak, hastane, Kıraç’ın kendi isteğiyle gittiği açıklamasında bulundu. Polis ise üç kişiyi adam kaçırmaktan gözaltına aldı.

Türkiye, ülkenin en zengin iş adamlarından İnan Kıraç (88), Emine Alangoya (76) ve kızı İpek Kıraç’ın (41) “Fillî ehliyet, evlilik iptali ve vasi tayini” davasını merakla izliyor.

2025 itibarıyla serveti yaklaşık 500 milyon dolar olarak tahmin edilen İnan Kıraç’ın Alangoya ile evliliğine itiraz eden kızı İpek Kıraç’ın da Forbes listesine göre 3,1 milyar dolarlık servete sahip olması davaya olan ilgiyi oldukça artırıyor. Bir de Kıraç’ın Koç ailesinin eski damadı olması merakları çoğaltıyor.

Bütün ülkenin bir yerli dizi gibi takip ettiği olay dizisi, İnan Kıraç’ın kızı İpek Kıraç’ın, 20 Aralık 2024’te Emine Alangoya ile evlenen babasının fiilî ehliyetinin yerinde olmadığını iddia ederek evliliğin iptali talebiyle dava açmasıyla başladı.

Dava kapsamında hazırlanan Adli Tıp Kurumu raporunda, Kıraç’ın fiilî ehliyetinin yerinde olmadığı ve vasi tayin edilmesi gerektiği belirtildi. Mahkeme, Adli Tıp Kurumu raporuna göre, fiilî ehliyetinin olmadığı tespit edilen Kıraç’a, avukat Atakan Yılmaz ve avukat Mert Öztekin’i geçici olarak vasi atadı.

Anadolu 18. Aile Mahkemesinde 4 Mart’ta görülen davanın ilk duruşmasında, Anadolu 2. Sulh Hukuk Mahkemesindeki vasilik davasının sonucunun beklenilmesine karar verildi. Bu süreçte Koç Üniversitesi Hastanesinde devlet gözetiminde tedavisi süren İnan Kıraç önceki akşam vasilerinin haberi olmadan hastaneden ayrıldı. Kıraç’a vasi olarak atanan iki kişinin, iş adamının Emine Alangoya ve bazı şüphelilerce kaçırıldığı yönünde polise yaptığı ihbarın ardından soruşturma açıldı. Bu süreçte Kıraç için hastane yönetimi ise kaçırılma iddiasının doğru olmadığını açıkladı.

Ancak, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Bu doğrultuda araç sürücüsü B.C ile K.İ ve A.Ş. gözaltına alındı. Kıraç’ın şoförü B.C’nin ifadesinde Kıraç’ın “Hastanede sıkıldım, şoförü çağırdım, beni İstanbul dışına götür” dediği öğrenildi. B.C. ve A.Ş’nin ise hastanede Kıraç’a refakat eden kişiler olduğu belirtildi. Kıraç’ın bir süre şehir içinde dolaştırıldığı ve daha sonra mevcut ikametine bırakıldığı kaydedildi. Öte yandan bulunan İnan Kıraç’ın vasilerine teslim edildiği ve evine götürüldüğü öğrenildi. Şüpheliler, “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” ve “adam kaçırma” suçundan adliyeye sevk edildi.