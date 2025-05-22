Son dakika... Ünlü iş insanı İnan Kıraç kaçırıldı iddiası! İleri derecede hastaydı, açıklama geldi

İleri derecede demans hastası olan ünlü iş insanı İnan Kıraç'ın, İstanbul Zeytinburnu’ndaki özel bir hastanede check-up yaptırdığı sırada kimliği belirsiz şahıslar tarafından kaçırıldığı iddia edildi. Hastaneden olayla ilgili ilk açıklama geldi.

Türkiye’nin önde gelen iş insanlarından İnan Kıraç'ın hastanede check-up işlemleri sürerken kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırıldığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. İddialara ilişkin yalanlama geldi.

İNAN KIRAÇ KAÇIRILDI MI?

İddialara göre kaçırılma Koç Hastanesi’nde meydana gelirken, 88 yaşındaki Kıraç’ın vesayetini yürüten vasi heyeti olaya müdahale etmeye çalıştı. Ancak şüphelilerin kullandığı araç heyetin üzerine sürüldü ve hızla olay yerinden uzaklaştı.

Polis kaynaklarından edinilen bilgiye göre, kaçırma olayının ardından güvenlik kameraları ve çevredeki tanıklar üzerinden kapsamlı bir inceleme başlatıldı.

İnan Kıraç’ın nerede olduğu henüz bilinmezken, emniyet güçleri şahısların yakalanması için çok yönlü bir operasyon yürütüyor.

HASTANE İDDİALARI YALANLADI

İnan Kıraç'ın kaçırıldığına yönelik haberler Koç Hastanesi tarafından yalanlandı. Yapılan açıklamada "Sayın İnan Kıraç, 21.05.2025 tarihinde vasilerinin talebi üzerine hastanemize yatırılarak genel check-up muayenesine alınmıştır. 22.05.2025 tarihinde tüm tetkik ve muayene işlemleri tamamlanan Sayın Kıraç, vasileri hastanede hazır bulundukları sırada, taburculuk işlemleri henüz tamamlanmadan, refakatinde yardımcısı ve şoförü ile birlikte hastaneden vasilerinin izni olmaksızın ayrılmıştır. Sayın Kıraç'ın, kimliği belirsiz kişiler tarafından hastaneden kaçırıldığı yönündeki iddialar asılsız olup, durumu kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

İLERİ DERECEDE DEMAS HASTASIYDI

İnan Kıraç ileri derecede demans hastalığı nedeniyle mahkeme kararıyla vesayet altında tutuluyordu.

Kızı İpek Kıraç, kısa süre önce evliliğin iptali davası öncesi temsil yetkisini aldığı gerekçesiyle avukatlarının vasiliklerine son verilmesini talep etmiş ve mahkeme bu talebi onaylamıştı.

Aynı zamanda, Kıraç’ın hastaneye yatırılmasına eşi Emine Alangoya’nın engel olmaya çalıştığı da iddialar arasında yer alıyordu.

İş dünyasında ve kamuoyunda büyük yankı uyandıran bu gelişmeyle ilgili resmi açıklama beklenirken, Kıraç’ın sağlık durumu ve güvenliği konusundaki endişeler artıyor.

İNAN KIRAÇ KİMDİR?

İnan Kıraç, 4 Şubat 1937 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldi. Galatasaray Lisesi'nden mezun olduktan sonra, Londra City College of Business'ta eğitim aldı.

Kemer Barajı inşaatında bir dönem çevirmenlik yaparak çalışma hayatına atıldı. 24 yaşındayken 1961 yılında Koç Grubu’na bağlı olan Ormak A.Ş.’de satış memuru olarak işe başladı.

1966 yılında Fiat Kamyonları’nın ve midibüslerinin imalatçısı olan Otoyol’un Genel Müdürlüğü’ne atandı. 1970 yılında Türkiye’de üretilen Fiat Otomobilleri’nin pazarlama ve dağıtım şirketi Tofaş Oto Ticaret’in Genel Müdürü oldu.

İnan Kıraç ve Suna Kıraç 1969 yılında evlendi. Evliliklerinin 15. yılında 4 aylıkken İpek Kıraç’ı evlat edindiler.

HAYATI VE KARİYERİ

1998'de emekliye ayrılıncaya kadar Koç Holding Yürütme Kurulu Başkanı (CEO) olarak hizmet veren İnan Kıraç, Türk otomotiv sektörünün gelişiminin her anına tanıklık etti.

Aynı yıl İnan Kıraç, Claude Nahum ile bilrikte Kıraça Şirketler Topluluğunu kurdu. 2000 yılında eşi Suna Kıraç ile birlikte, “Suna ve İnan Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Antalya Kaleiçi Müzesi”ni açtı.

2003 yılında, kültür-sanat, eğitim ve sanat konularında faaliyet gösteren Suna ve İnan Kıraç Vakfı’nı ve 2005 yılında da aynı vakıf Pera Müzesi’ni kurdu.

1 Mart 2007 tarihinde ise yine eşi Sunan Kıraç ile İstanbul Araştırma Enstitüsünü'nü kuruluşunu gerçekleştirdi.