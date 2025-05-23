İnan Kıraç kimdir, kaç yaşında? İnan Kıraç neden kaçırıldı?

Türk iş dünyasının tanınmış simalarından biri olan İnan Kıraç kaçırıldığı yönündeki iddialar ile gündemde. 22 Mayıs 2025 tarihinde hastaneden kaçırıldığı haberi üzerine Kıraç hakkında detaylar araştırılıyor.

İnan Kıraç geçtiğimiz yıl 75 yaşındaki Emine Alangoya ile Büyükçekmece Nikah Dairesi’nde evlenerek yeniden dünya evine girmişti.

Şimdilerde ise hastaneden kaçırılmasıyla gündeme gelen İnan Kıraç kimdir? İnan Kıraç neden kaçırıldı? İşte tüm ayrıntılar...

İNAN KIRAÇ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

İnan Kıraç 1937 yılında İstanbul'da doğdu. İş hayatına ise 1961’de Koç Grubu’nda satış memuru olarak adım attı. Daha sonra Otoyol ve Tofaş gibi önemli firmalarda genel müdürlük yaptı. Koç Holding bünyesinde otomotiv sektöründe birçok önemli görevler üstlendi ve 1998’de holdingin CEO’suyken emekli oldu.

Yine 1998 yılında Claude Nahum ile beraber Kıraça Şirketler Topluluğu’nu kurdu. Kültür ve sanat alanında da önemli projelere imza atan Kıraç, eşi Suna Kıraç ile birlikte Suna ve İnan Kıraç Vakfı, Pera Müzesi ve İstanbul Araştırma Enstitüsü gibi önemli kurumların kurulmasına öncülük etti.

Suna Kıraç ile 1969’da evlenen İnan Kıraç, 1985 yılında İpek Kıraç’ı evlat edindi. Eşi Suna Kıraç’ın 2020’deki ölümünün ardından gözlerden uzak bir hayat süren Kıraç, son yıllarda özel hayatı ve şirketleriyle yeniden konuşuldu.

İNAN KIRAÇ NEDEN KAÇIRILDI?

İnan Kıraç'ın kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırıldığına dair iddia öne sürüldü. Ancak İnan Kıraç'ın kaçırıldığına yönelik haberler Koç Hastanesi tarafından yalanlandı. Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Sayın İnan Kıraç, 21.05.2025 tarihinde vasilerinin talebi üzerine hastanemize yatırılarak genel check-up muayenesine alınmıştır.

22.05.2025 tarihinde tüm tetkik ve muayene işlemleri tamamlanan Sayın Kıraç, vasileri hastanede hazır bulundukları sırada, taburculuk işlemleri henüz tamamlanmadan, refakatinde yardımcısı ve şoförü ile birlikte hastaneden vasilerinin izni olmaksızın ayrılmıştır.

Sayın Kıraç'ın, kimliği belirsiz kişiler tarafından hastaneden kaçırıldığı yönündeki iddialar asılsız olup, durumu kamuoyunun bilgisine sunarız.