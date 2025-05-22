Bu akşam televizyonda hangi diziler var? 22 Mayıs 2025 tv yayın akışı belli oldu
22 Mayıs 2025 Perşembe günü yayın akış listeleri izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Bu akşam Kanal D'de Uzak Şehir'in tekrar bölümü, Show TV'de Siyah Kalp yeni bölümüyle ekrana gelirken NOW'da yeni dizi Çift Kişilik Oda ekranlara gelecek.
22 Mayıs yayın akışı listeleri arama motorunda izleyiciler tarafından sorgulatıyor. Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1 ve TV8 yayın akışı belli oldu.
22 Mayıs Perşembe yayın akışlarına bakıldığında birçok yapım seyirciyle bir araya geliyor. Özellikle gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler öne çıkıyor. Uzak Şehir, Mükemmel Aile, Çift Kişilik Oda, Siyah Kalp, Cehennem Melekleri 4,Zor Ölüm 2,Survivor yakından takip ediliyor. İşte 22 Mayıs yayın akışı...
22 MAYIS TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:45 Hangimiz Sevmedik
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:30 Teşkilat
17:40 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Zor Ölüm 2
22 MAYIS KANAL D YAYIN AKIŞI
00:15 Dizi
02:45 Yargı
04:45 Poyraz Karayel
07:00 Kavak Yelleri
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Uzak Şehir
23:15 Dizi
22 MAYIS ATV YAYIN AKIŞI
00:20 Can Borcu
03:00 Aldatmak
05:50 Hercai
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Mükemmel Aile
21:50 Bay ve Bayan Smith
22 MAYIS TV8 YAYIN AKIŞI
00:15 Survivor Ekstra
01:30 İşte Benim Stilim
04:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
06:00 Dizi
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
09:00 Gel Konuşalım
10:55 Survivor Panorama
12:30 İşte Benim Stilim
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor 2025
22 MAYIS NOW YAYIN AKIŞI
00:15 Hudutsuz Sevda
03:15 Adım Farah
04:15 Elkızı
06:00 Karagül
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Yasak Elma
13:45 En Hamarat Benim
16:45 Karagül
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Çift Kişilik Oda
22:00 Çift Kişilik Oda
22 MAYIS STAR TV YAYIN AKIŞI
00:30 Dizi
03:00 Direniş Karatay
05:00 Aramızda Kalsın
07:00 Güne Başlarken
09:45 Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Aramızda Kalsın
19:00 Star Haber
20:00 Cehennem Melekleri 4
22:00 Cehennem Melekleri 4
22 MAYIS SHOW TV YAYIN AKIŞI
01:45 Bahar
04:15 Kızılcık Şerbeti
08:00 Ebru - Murat ile Bu Sabah
10:00 Siyah Kalp
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Siyah Kalp