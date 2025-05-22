Bu akşam televizyonda hangi diziler var? 22 Mayıs 2025 tv yayın akışı belli oldu

22 Mayıs 2025 Perşembe günü yayın akış listeleri izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Bu akşam Kanal D'de Uzak Şehir'in tekrar bölümü, Show TV'de Siyah Kalp yeni bölümüyle ekrana gelirken NOW'da yeni dizi Çift Kişilik Oda ekranlara gelecek.

22 Mayıs yayın akışı listeleri arama motorunda izleyiciler tarafından sorgulatıyor. Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1 ve TV8 yayın akışı belli oldu.

22 Mayıs Perşembe yayın akışlarına bakıldığında birçok yapım seyirciyle bir araya geliyor. Özellikle gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler öne çıkıyor. Uzak Şehir, Mükemmel Aile, Çift Kişilik Oda, Siyah Kalp, Cehennem Melekleri 4,Zor Ölüm 2,Survivor yakından takip ediliyor. İşte 22 Mayıs yayın akışı...

22 MAYIS TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:45 Hangimiz Sevmedik

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:30 Teşkilat

17:40 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Zor Ölüm 2

22 MAYIS KANAL D YAYIN AKIŞI

00:15 Dizi

02:45 Yargı

04:45 Poyraz Karayel

07:00 Kavak Yelleri

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Uzak Şehir

23:15 Dizi

22 MAYIS ATV YAYIN AKIŞI

00:20 Can Borcu

03:00 Aldatmak

05:50 Hercai

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Mükemmel Aile

21:50 Bay ve Bayan Smith

22 MAYIS TV8 YAYIN AKIŞI

00:15 Survivor Ekstra

01:30 İşte Benim Stilim

04:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

06:00 Dizi

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

09:00 Gel Konuşalım

10:55 Survivor Panorama

12:30 İşte Benim Stilim

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor 2025

22 MAYIS NOW YAYIN AKIŞI

00:15 Hudutsuz Sevda

03:15 Adım Farah

04:15 Elkızı

06:00 Karagül

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Yasak Elma

13:45 En Hamarat Benim

16:45 Karagül

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Çift Kişilik Oda

22:00 Çift Kişilik Oda

22 MAYIS STAR TV YAYIN AKIŞI

00:30 Dizi

03:00 Direniş Karatay

05:00 Aramızda Kalsın

07:00 Güne Başlarken

09:45 Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Aramızda Kalsın

19:00 Star Haber

20:00 Cehennem Melekleri 4

22:00 Cehennem Melekleri 4

22 MAYIS SHOW TV YAYIN AKIŞI

01:45 Bahar

04:15 Kızılcık Şerbeti

08:00 Ebru - Murat ile Bu Sabah

10:00 Siyah Kalp

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Siyah Kalp