Bu akşam hangi diziler var, saat kaçta? 21 Mayıs TV yayın akışı
21 Mayıs Çarşamba günü TV yayın akışı ile akşam izlenebilecek diziler, programlar ve filmler belli oldu. Bugün, Eşref Rüya, Kuruluş Osman, Leyla: Hayat, Aşk, Adalet ve Sahipsizler yeni bölümüyle ekranda olacak. ATV, TRT 1, Show TV, Star TV, NOW TV, Kanal D ve TV8 TV 21 Mayıs TV yayın akışı ve saatleri netleşti.
21 Mayıs Çarşamba günü ATV, TRT 1, Show TV, Star TV, NOW TV, Kanal D, TV8'de çeşitli programlar ve diziler yer alıyor. 21 Mayıs TV yayın akışı ve yayınlanacak diziler belli oldu.
BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR, SAAT KAÇTA?
Bu akşam 20.00'de ATV'de Kuruluş Osman, Kanal D'de Eşref Rüya, NOW TV'de Leyla: Hayat...Aşk...Adalet ve Star TV'de Sahipsizler dizileri yeni bölümleriyle ekrana gelecek.
Reytinglerde üst sıralara gelen Eşref Rüya ve Kuruluş Osman'ın yanı sıra sezon sonuna doğru reyting yarışında diğer dizilerin durumu da yakından takip ediliyor. 21 Mayıs TV yayın akışı ile yeni bölümler belli oldu.
21 MAYIS TV YAYIN AKIŞI
Kanal D Yayın Akışı
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Eşref Rüya/Yeni Bölüm
00:15 Arka Sokaklar
02:45 Yargı
Show TV Yayın Akışı
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Şeref Madalyası
01:45 Bahar
TRT 1 Yayın Akışı
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Maç Önü
22:00 UEFA Avrupa Ligi Final Karşılaşması "Tottenham-Manchester United"
00:45 Mehmed: Fetihler Sultanı
ATV Yayın Akışı
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman/Yeni Bölüm
00:20 Can Borcu
STAR TV Yayın Akışı
19:00 Star Haber
20:00 Sahipsizler/Yeni Bölüm
00:30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
03:00 Direniş Karatay
NOW TV Yayın Akışı
16:30 Karagül
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Leyla: Hayat... Aşk.. Adalet...
00:15 Hudutsuz Sevda