Bu akşam hangi diziler var, saat kaçta? 21 Mayıs TV yayın akışı

Kaynak: Türkiye Gazetesi 21 Mayıs 2025 15:59 - Güncelleme: 21 Mayıs 2025 15:59 - Güncelleme:

21 Mayıs Çarşamba günü TV yayın akışı ile akşam izlenebilecek diziler, programlar ve filmler belli oldu. Bugün, Eşref Rüya, Kuruluş Osman, Leyla: Hayat, Aşk, Adalet ve Sahipsizler yeni bölümüyle ekranda olacak. ATV, TRT 1, Show TV, Star TV, NOW TV, Kanal D ve TV8 TV 21 Mayıs TV yayın akışı ve saatleri netleşti.

21 Mayıs Çarşamba günü ATV, TRT 1, Show TV, Star TV, NOW TV, Kanal D, TV8'de çeşitli programlar ve diziler yer alıyor. 21 Mayıs TV yayın akışı ve yayınlanacak diziler belli oldu. BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR, SAAT KAÇTA? Bu akşam 20.00'de ATV'de Kuruluş Osman, Kanal D'de Eşref Rüya, NOW TV'de Leyla: Hayat...Aşk...Adalet ve Star TV'de Sahipsizler dizileri yeni bölümleriyle ekrana gelecek. Reytinglerde üst sıralara gelen Eşref Rüya ve Kuruluş Osman'ın yanı sıra sezon sonuna doğru reyting yarışında diğer dizilerin durumu da yakından takip ediliyor. 21 Mayıs TV yayın akışı ile yeni bölümler belli oldu. 21 MAYIS TV YAYIN AKIŞI Kanal D Yayın Akışı 18:30 Kanal D Ana Haber 20:00 Eşref Rüya/Yeni Bölüm 00:15 Arka Sokaklar 02:45 Yargı Show TV Yayın Akışı 18:45 Show Ana Haber 20:00 Güldür Güldür Show 23:45 Şeref Madalyası 01:45 Bahar TRT 1 Yayın Akışı 19:00 Ana Haber 19:55 İddiaların Aksine 20:00 Maç Önü 22:00 UEFA Avrupa Ligi Final Karşılaşması "Tottenham-Manchester United" 00:45 Mehmed: Fetihler Sultanı ATV Yayın Akışı 16:00 Esra Erol'da 19:00 atv Ana Haber 20:00 Kuruluş Osman/Yeni Bölüm 00:20 Can Borcu STAR TV Yayın Akışı 19:00 Star Haber 20:00 Sahipsizler/Yeni Bölüm 00:30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema 03:00 Direniş Karatay NOW TV Yayın Akışı 16:30 Karagül 19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber 20:00 Leyla: Hayat... Aşk.. Adalet... 00:15 Hudutsuz Sevda İlgili Haber Halef dizisi ne zaman başlıyor, hangi kanalda yayınlanacak? Yeni sezonda ekrana gelecek Halef dizisi oyuncu kadrosu! Yeni oyuncular kimler?

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: İrem Özcan