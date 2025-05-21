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Bu akşam hangi diziler var, saat kaçta? 21 Mayıs TV yayın akışı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bu akşam hangi diziler var, saat kaçta? 21 Mayıs TV yayın akışı
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

21 Mayıs Çarşamba günü TV yayın akışı ile akşam izlenebilecek diziler, programlar ve filmler belli oldu. Bugün, Eşref Rüya, Kuruluş Osman, Leyla: Hayat, Aşk, Adalet ve Sahipsizler yeni bölümüyle ekranda olacak. ATV, TRT 1, Show TV, Star TV, NOW TV, Kanal D ve TV8 TV 21 Mayıs TV yayın akışı ve saatleri netleşti.

21 Mayıs Çarşamba günü ATV, TRT 1, Show TV, Star TV, NOW TV, Kanal D, TV8'de çeşitli programlar ve diziler yer alıyor. 21 Mayıs TV yayın akışı ve yayınlanacak diziler belli oldu.

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR, SAAT KAÇTA?

Bu akşam 20.00'de ATV'de Kuruluş Osman, Kanal D'de Eşref Rüya, NOW TV'de Leyla: Hayat...Aşk...Adalet ve Star TV'de Sahipsizler dizileri yeni bölümleriyle ekrana gelecek.

Bu akşam hangi diziler var, saat kaçta? 21 Mayıs TV yayın akışı - 1. Resim

Reytinglerde üst sıralara gelen Eşref Rüya ve Kuruluş Osman'ın yanı sıra sezon sonuna doğru reyting yarışında diğer dizilerin durumu da yakından takip ediliyor.  21 Mayıs TV yayın akışı ile yeni bölümler belli oldu. 

Bu akşam hangi diziler var, saat kaçta? 21 Mayıs TV yayın akışı - 2. Resim

21 MAYIS TV YAYIN AKIŞI

Kanal D Yayın Akışı

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Eşref Rüya/Yeni Bölüm

00:15 Arka Sokaklar

02:45 Yargı

Show TV Yayın Akışı

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Şeref Madalyası

01:45 Bahar

TRT 1 Yayın Akışı

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Maç Önü

22:00 UEFA Avrupa Ligi Final Karşılaşması "Tottenham-Manchester United"

00:45 Mehmed: Fetihler Sultanı

ATV Yayın Akışı

16:00 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Kuruluş Osman/Yeni Bölüm

00:20 Can Borcu

STAR TV Yayın Akışı

19:00 Star Haber

20:00 Sahipsizler/Yeni Bölüm

00:30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

03:00 Direniş Karatay

NOW TV Yayın Akışı

16:30 Karagül

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Leyla: Hayat... Aşk.. Adalet...

00:15 Hudutsuz Sevda

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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