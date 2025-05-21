Halef dizisi oyuncu kadrosu! Yeni oyuncular kimler?

Show TV'nin yeni sezonda ekrana gelecek Halef dizisi oyuncu kadrosu belli oluyor. Başrollerinde Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Erkan Kolçak Köstendil ve Ercan Kesal'ın yer aldığı dizinin oyuncuları netleşti.

Yeni sezonda ekrana gelmeye hazırlanan ve çekimleri yaz aylarında başlayacak Halef dizisi, Karslı bir ailenin Esener Otogarı'ndaki taht savaşlarını ve çatışmalarını konu alıyor. Oyuncu kadrosu çekimler öncesinde netleşmeye devam ediyor.

HALEF DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Halef dizisi, Türk televizyonunun en parlak isimlerini bir araya getiren zengin bir oyuncu kadrosuna sahip.

Başrollerde Akın Akınözü (Timur), Serra Arıtürk (Reyhan), Erkan Kolçak Köstendil (Yahya) ve Ercan Kesal (Zülfikar) yer alıyor.

Akın Akınözü’nün Timur rolüyle uluslararası hayran kitlesini ekrana çekmesi beklenirken Serra Arıtürk’ün Reyhan karakteriyle kariyerinde yeni bir çıkış yapacağı öngörülüyor.

HALEF DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Halef’in kadrosu, son aylarda yeni isimlerle netleşti. Başrollerin yanı sıra, Arif Pişkin (Arnavut Salim), Derya Karadaş (Kudret), Tansu Biçer (Vezir), Burak Altay (Recep), Bora Akkaş (Zafer), Kayhan Açıkgöz (Ceset), Sabahattin Yakut (Sabri), Selin Köseoğlu (Nesrin), Dilara Yılmaz (Cennet), Volkan Kıran (Medeni) ve Selin Dumlugöl (Gülendam) yer alıyor.

Bora Akkaş’ın canlandıracağı Zafer’in aile içi çatışmalarda kilit bir rol oynayacağı öngörülüyor.

HALEF DİZİSİ BAŞROL OYUNCULARI

Halef’in başrollerinde Akın Akınözü (Timur), Serra Arıtürk (Reyhan), Erkan Kolçak Köstendil (Yahya) ve Ercan Kesal (Zülfikar) yer alıyor.

Akın Akınözü, geçmişiyle yüzleşen gizemli Timur karakteriyle, Serra Arıtürk, güçlü ve duygusal Reyhan rolüyle, Erkan Kolçak Köstendil, yeraltı dünyasında kuralları yeniden yazan Yahya ile Ercan Kesal ise Karslı ailesinin lideri Zülfikar olarak izleyici karşısına çıkacak.

HALEF DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Halef, Esenler Otogarı’nda Karslı ailesinin güç savaşlarını, entrikalarını ve aşk hikayesini anlatıyor. Aile bağları ve geçmişle yüzleşme temalarıyla öne çıkıyor.