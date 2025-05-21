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Halef dizisi ne zaman başlıyor, hangi kanalda yayınlanacak? Yeni sezonda ekrana gelecek

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Halef dizisi ne zaman başlıyor, hangi kanalda yayınlanacak? Yeni sezonda ekrana gelecek
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Yeni sezonda ekrana gelmeye hazırlanan Halef dizisi, yıldız kadrosuyla izleyiciyle buluşacak. Başrolünde Akın Akınözü'nün yer alacağı dizinin 2025 sezonunda ekrana gelmesi planlanan Halef dizisi başlama tarihi ve yayın kanalı merak ediliyor.

Yeni sezonda merakla beklenen Halef dizisi, çarpıcı hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Dizinin yayın tarihi yakından takip ediliyor.

HALEF DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Temmuz ayında çekimleri başlayacak olan Faro Company imzalı dizi “Halef”in yeni sezonda ekranda olması bekleniyor. Esenler Otogarı'nda geçen bir güç savaşını konu alan dizinin, 2025 sonbaharında ekrana gelmesi bekleniyor. Berrin Tekdemir, Necip Güleçer ve Tunahan Kurt'un yazdığı dizinin yönetmen koltuğunda Sinan Öztürk oturacak. 

Halef dizisi ne zaman başlıyor, hangi kanalda yayınlanacak? Yeni sezonda ekrana gelecek - 1. Resim

HALEF DİZİSİ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Halef, Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Kanal, FARO Company ile anlaşma sağladı. Daha önce OGM Pictures ile Star TV için planlanan proje, ekonomik nedenlerle askıya alınmış ancak Show TV’nin devreye girmesiyle yeniden hayat buldu.

Show TV, Çukur ve Üç Kuruş gibi aksiyon ve dram türündeki başarılarıyla tanınıyor. Halef’in de bu çizgide ilerleyeceği tahmin ediliyor.  Dizi, Esenler Otogarı’nın kaotik atmosferini ekrana taşırken, İstanbul’un sokaklarından çarpıcı görüntüler sunacak.

HALEF DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizi, Esenler Otogarı çevresinde çekilecek. İstanbul'un kaotik atmosferinde hikayenin çarpıcı detaylarını aktarmada yardımcı olacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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