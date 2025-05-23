Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > İnan Kıraç'ı kaçırdığı söylenen şoförün ifadesi ortaya çıktı! "Sıkıldım, beni götür" demiş

İnan Kıraç'ı kaçırdığı söylenen şoförün ifadesi ortaya çıktı! "Sıkıldım, beni götür" demiş

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İş adamı İnan Kıraç’ın devlet gözetiminde tedavi gördüğü hastaneden kendi rızasıyla kaçırıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 kişi, adliyeye sevk edildi. Şoförün ifadesinde Kıraç’ın, "Hastanede sıkıldım, beni İstanbul dışına götür" dediği öğrenildi.

Koç Üniversitesi Hastanesi’nde mahkeme kararıyla tedavi sürecinde bulunan iş insanı İnan Kıraç, 22 Mayıs Perşembe akşamı saat 20.00 sıralarında refakatçilerin gözetimindeyken, iddiaya göre dışarıdan gelen kişilerle temasa geçmişti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ünlü iş adamı, hastane çıkışında kendi rızasıyla bir otomobile binerek hastaneden ayrılmıştı. Ancak vasilerin hastane yönetimine daha önceden bildirdiği kesin talimatlara rağmen bu çıkışın gerçekleşmesi nedeniyle ekipler tarafından çalışma başlatılmıştı. Olaya ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

İnan Kıraç'ı kaçırdığı söylenen şoförün ifadesi ortaya çıktı!

3 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Soruşturma kapsamında araç sürücüsü B.C., olayda rol alan A.Ş. ve K.İ. adlı 3 şüpheli gözaltına alınmıştı. Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği tarafından işlemleri tamamlanan şüpheliler, "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "adam kaçırma" suçundan adliyeye sevk edildi.

"HASTANEDE SIKILDIM BENİ İSTANBUL'DAN GÖTÜR"

İnan Kıraç’ı hastaneden alan kişinin, uzun süredir yanında çalışan şoförü B.C. olduğu öğrenildi. Kıraç’ın şoförü B.C.‘nin ifadesinde Kıraç’ın "Hastanede sıkıldım, şoförü çağırdım, beni İstanbul dışına götür" dediği öğrenildi.

B.C. ve A.Ş.’nin ise hastanede Kıraç'a refakat eden kişiler olduğu belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

STAR Rafineri ve Petkim, Ege’nin en büyük sanayi kuruluşları arasında ilk üçte
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ankara'da taksi ücretlerine zam - GündemAnkara'da taksi ücretlerine zam!Görevden uzaklaştırılan Ahmet Özer ilk kez hakim karşısında!  - Gündemİlk kez hakim karşısına çıktıYarım asır önce inşa edilmişti! İşte Diyarbakır'daki İtalyan köyünün son hali - Gündemİşte Diyarbakır'daki İtalyan köyünün son haliİBB soruşturmasında Avrasya Tüneli detayı! İşletmecileri de gözaltında - GündemAvrasya Tüneli işletmecileri de gözaltındaLiseli gençlerden ortak tepki: Gazze için ses ver - GündemLiseli gençlerden ortak tepki: Gazze için ses verAvrupa Akreditasyon Birliği (EA) Genel Kurulu, ilk kez TÜRKAK ev sahipliğinde İstanbul’da düzenlendi - GündemAvrupa Akreditasyon Birliği (EA) Genel Kurulu, ilk kez TÜRKAK ev sahipliğinde İstanbul’da düzenlendi
Sonraki Haber Yükleniyor...