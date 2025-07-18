Sabah yürüyüşü kabusa döndü! Sema Aydemir'in oğlu ve köpeğinden kötü haber geldi: Kanlar içinde...

Survivor 2025 yarışmacısı Sema Aydemir, sosyal medyada yaptığı açıklamayla gündem oldu. Aydemir, köpeği Thor ve oğlu Ali’nin bir köpek saldırısında yaralandığını belirterek, yayımladığı videoyla olaya sert tepki gösterdi.

Survivor All Star 2025 yarışmacılarından Sema Aydemir, yarışmaya 27 Mayıs akşamı düello sonrası veda etmişti. Yarışmadan ayrılmasına rağmen sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde kalmaya devam eden Aydemir, son paylaşımıyla takipçilerini endişelendirdi.

Ünlü sporcu, sabah yürüyüşü sırasında oğlu Ali ve köpeği Thor’un başka bir köpeğin saldırısına uğradığını duyurdu. Saldırı sonucu oğlu Ali'nin sağ elinden, köpeği Thor'un ise vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığını belirten Aydemir, olaya sosyal medya hesabından paylaştığı video ile tepki gösterdi.

"ALİ'NİN SAĞ ELİ PARAMPARÇA"

Instagram'da yayımladığı videoda öfkesini dile getiren Aydemir, şu ifadeleri kullandı: