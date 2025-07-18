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Sabah yürüyüşü kabusa döndü! Sema Aydemir'in oğlu ve köpeğinden kötü haber geldi: Kanlar içinde...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Sabah yürüyüşü kabusa döndü! Sema Aydemir&#039;in oğlu ve köpeğinden kötü haber geldi: Kanlar içinde...
Survivor, Sema Aydemir, Köpek Saldırısı, Yaralanma, Sosyal Medya, Haber
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Survivor 2025 yarışmacısı Sema Aydemir, sosyal medyada yaptığı açıklamayla gündem oldu. Aydemir, köpeği Thor ve oğlu Ali’nin bir köpek saldırısında yaralandığını belirterek, yayımladığı videoyla olaya sert tepki gösterdi.

Survivor All Star 2025 yarışmacılarından Sema Aydemir, yarışmaya 27 Mayıs akşamı düello sonrası veda etmişti. Yarışmadan ayrılmasına rağmen sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde kalmaya devam eden Aydemir, son paylaşımıyla takipçilerini endişelendirdi.

Sabah yürüyüşü kabusa döndü! Sema Aydemir'in oğlu ve köpeğinden kötü haber geldi: Kanlar içinde... - 1. Resim

Ünlü sporcu, sabah yürüyüşü sırasında oğlu Ali ve köpeği Thor’un başka bir köpeğin saldırısına uğradığını duyurdu. Saldırı sonucu oğlu Ali'nin sağ elinden, köpeği Thor'un ise vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığını belirten Aydemir, olaya sosyal medya hesabından paylaştığı video ile tepki gösterdi.

Sabah yürüyüşü kabusa döndü! Sema Aydemir'in oğlu ve köpeğinden kötü haber geldi: Kanlar içinde... - 2. Resim

"ALİ'NİN SAĞ ELİ PARAMPARÇA"

Instagram'da yayımladığı videoda öfkesini dile getiren Aydemir, şu ifadeleri kullandı:

Sabah yürüyüşü kabusa döndü! Sema Aydemir'in oğlu ve köpeğinden kötü haber geldi: Kanlar içinde... - 3. Resim

"Şu hale bakın! Sabah Ali'yle Thor’a köpek saldırdı. Ali’nin sağ eli paramparça, Thor’un halini görmelisiniz. O köpek bulunacak! Çivili tasma takıp ortaya salmakla bu iş olmaz. Birazdan belediyeyi de arayacağım. Bu durum böyle devam edemez. Hayvanları saldırganlaştırıp, çivili tasmalarla sokaklara salamazsınız."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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