Türkiye-Brezilya voleybol maçı ne zaman? FIVB Milletler Ligi 3.hafta maçları

Türkiye-Brezilya voleybol maçı ne zaman sorusu 2025 FIVB Milletler Ligi’nin üçüncü haftasında gündeme geldi. Filenin Efeleri’nin üçüncü hafta maçı için geri sayım devam ederken Türkiye-Brezilya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda soruları cevap aramaya başladı.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi 3. hafta maçları kapsamında Brezilya ile karşı karşıya gelecek. Japonya etabının son virajına girilirken, Filenin Efeleri’nin Brezilya mücadelesi başta olmak üzere kalan maçları da merakla bekleniyor. Türkiye-Brezilya erkek voleybol maçının saat kaçta başlayacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı ise gündemdeki yerini aldı.

TÜRKİYE - BREZİLYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2025 FIVB Milletler Ligi 3. haftasında Japonya’da oynanacak olan Türkiye-Brezilya erkek voleybol maçı, 19 Temmuz 2025 Cumartesi günü saat 09.30’da başlayacak.

TÜRKİYE - BREZİLYA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Japonya’nın Chiba kentinde oynanacak olan Türkiye-Brezilya voleybol karşılaşması, TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek.

FİLENİN EFELERİ MAÇ PROGRAMI

A Milli Erkek Voleybol Takımı’nın Japonya etabındaki üçüncü ve dördüncü karşılaşmalarına dair bilgiler de belli oldu.

Filenin Efeleri’nin kalan maç programı:

19 Temmuz 2025 Cumartesi - 09:30

Türkiye - Brezilya (TRT Spor Yıldız)

20 Temmuz 2025 Pazar - 05:00

Türkiye - Arjantin (TRT Spor Yıldız)