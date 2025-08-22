Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İstanbul'da trafik magandalığına gereği yapıldı! Kamyonetle kadın sürücünün önünü kesen şahıs yakalandı

İstanbul'da trafik magandalığına gereği yapıldı! Kamyonetle kadın sürücünün önünü kesen şahıs yakalandı

İstanbul’da magandalık yaparak kamyonetiyle bir kadın sürücünün önünü kesen şahıs yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, gelişmeyi "Gereği yapıldı" diyerek duyurdu.

İstanbul Eyüpsultan'da trafik ışıklarında duran bir kadının önünü kamyonetiyle kesen maganda, araçtan inerek diğer aracın aynalarını kırmaya çalışmıştı. Araç içinde çekim yapan kadına hakaretler savuran S.Y. adlı şahıs yakalandı. 

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada saldırganın gözaltına alındığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Trafik saldırganı Eyüpsultan’da kamyonetiyle bir kadın sürücünün önünü kesen, araçtan inerek diğer araca saldıran ve hakaretler eden bir şahsa ait görüntüler sosyal medyada yer almıştır. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce söz konusu görüntüler incelenmiştir.

Sanal trafik devriyesi çalışmaları kapsamında şüphelinin S.Y. adlı şahıs olduğu tespit edilmiştir. Şahıs yakalanmıştır. Şüpheli şahıs, 'mala zarar verme, tehdit ve hakaret' suçlarından yürütülen tahkikat işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecektir. Trafik güvenliğini hiçe sayan, saygısızca araç kullanan, trafikte şehir eşkıyası gibi davrananlara fırsat vermeyeceğiz.

Bir kadın sürücüye saldıracak kadar gözü dönenler güvenlik güçlerimizden kaçamazlar. Trafik bir kültürdür. Trafik kültürünü hakim kılmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz. Lütfen, trafik kurallarına uyalım."

