Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Bursa'da feci kaza! 20 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Bursa'da feci kaza! 20 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kaza, Motosiklet, Ölüm, Yaralanma, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'da korkunç bir kaza meydana geldi. Yıldırım ilçesinde kontrolden çıkan motosiklet, park halindeki tırın dorsesine adeta ok gibi saplandı. Kazada 20 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, arkasında bulunan yolcu ağır yaralandı.

Bursa'da feci bir kaza meydana geldi.

Kaza, saat 22.00 sıralarında 75. Yıl Mahallesi Erdoğan Caddesi üzerinde meydana geldi.

Şehir merkezi istikametine seyir halinde olan Furkan Tigit (20) idaresindeki motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak park halindeki 41 AKH 888 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı.

Bursa'da feci kaza! 20 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti - 1. Resim

BURSA'DA KORKUNÇ KAZA

Motosikletin adeta dorseye ok gibi saplandığı kazada sürücü Furkan Tigit ile yolcu Emir K. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bursa'da feci kaza! 20 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti - 2. Resim

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralılardan Furkan Tigit yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Emir K.’nin ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Babasından habersiz kamyoneti kaçırdı, başına gelmeyen kalmadı! 16 yaşındaki çocuk polis aracına çarptıFenerbahçe Benfica maçı hakemi Daniel Siebert nereli, hangi maçları yönetti? VAR koltuğunda Christian Dingert oturacak!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Konya'daki trafik kazasında Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger yaralandı - 3. SayfaBelediye başkanının aracı kazaya karıştıBabasından habersiz kamyoneti kaçırdı, başına gelmeyen kalmadı! 16 yaşındaki çocuk polis aracına çarptı - 3. SayfaBabasından habersiz kamyoneti kaçırdı, başına gelmeyen kalmadı! 16 yaşındaki çocuk polis aracına çarptıVan'da şarampole yuvarlanan araçta can pazarı! - 3. SayfaVan'da şarampole yuvarlanan araçta can pazarı!Adana'da katliam gibi kaza: Araba 70 metrelik uçuruma yuvarlandı, 1 aile yok oldu! - 3. SayfaKatliam gibi kazada 1 aile yok oldu!Paris'ten Gaziantep'e estetik faciası! 2 çocuk annesi Burcu Hasgül, ameliyatta can verdi... - 3. SayfaParis'ten Gaziantep'e estetik faciası!İstanbul'da yeşil alanda yangın sabotajı! Alevleri söndürmeye çalışan itfaiyecilere saldırdı - 3. Sayfaİstanbul'da yeşil alanda yangın sabotajı!
Sonraki Haber Yükleniyor...