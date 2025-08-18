Balıkesir Bursa ve İstanbul’da deprem mi oldu?

Yurdun dört bir yanından korkutan haberler gelmeye devam ediyor. Son deprem Balıkesir Bursa ve İstanbul’da da hissedildi. İnsanlar depremin merkez üssü ve şiddetini araştırıyor. AFAD son depremler listesinde detaylar belli oldu. Peki deprem nerede oldu, büyüklüğü kaç? İşte detaylar...

BALIKESİR'DE ŞİDDETLİ DEPREM! BİRÇOK YER SALLANDI

Saat 11.27 sularında İzmir, Bursa ve İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD, Balıkesir'de meydana gelen depremin merkez üssünün Sındırgı olduğunu duyurdu. Şiddeti ise 4,2 olarak ölçüldü. Yerin 6 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı birçok yerde hissedildi. Şuan için herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadığı öğrenildi.

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Balıkesir, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.