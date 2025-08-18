Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
AFAD duyurdu! Balıkesir Sındırgı'da art arda depremler

AFAD duyurdu! Balıkesir Sındırgı'da art arda depremler

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Güncelleme:
AFAD duyurdu! Balıkesir Sındırgı&#039;da art arda depremler
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) aktardığı verilere göre merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 3,5 ve 3,9 büyüklüğünde art arda depremler meydana geldi.

AFAD, saat 06.00'da merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 3,5 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.

Sarsıntının derinliği 5 kilometre olarak açıklandı.

ART ARDA DEPREMLER

AFAD'ın aktardığı verilere göre Sındırgı'da aynı dakika içinde 3,9 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. Depremin derinliği 5.5 kilometre olarak belirtildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

