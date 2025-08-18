AFAD duyurdu! Balıkesir Sındırgı'da art arda depremler

AFAD, saat 06.00'da merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 3,5 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.

Sarsıntının derinliği 5 kilometre olarak açıklandı.

ART ARDA DEPREMLER

AFAD'ın aktardığı verilere göre Sındırgı'da aynı dakika içinde 3,9 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. Depremin derinliği 5.5 kilometre olarak belirtildi.