AFAD duyurdu! Balıkesir Sındırgı'da art arda depremler
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) aktardığı verilere göre merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 3,5 ve 3,9 büyüklüğünde art arda depremler meydana geldi.
AFAD, saat 06.00'da merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 3,5 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.
Sarsıntının derinliği 5 kilometre olarak açıklandı.
ART ARDA DEPREMLER
AFAD'ın aktardığı verilere göre Sındırgı'da aynı dakika içinde 3,9 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. Depremin derinliği 5.5 kilometre olarak belirtildi.
