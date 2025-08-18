Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Cezayir'de deprem! 5.1 ile sarsıldılar

Cezayir'de deprem! 5.1 ile sarsıldılar

Kaynak: Anadolu Ajansı
Güncelleme:
Cezayir, Deprem, Astronomi, Arama Kurtarma, Haber
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Cezayir’in kuzeydoğusunda 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Cezayir’de 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Astronomi, Astrofizik ve Jeofizik Araştırmaları Merkezi (CRAAG) tarafından yapılan açıklamada, depremin pazar günü yerel saatle 20.11’de (GMT 19.11) kaydedildiği ve merkez üssünün Tébessa vilayetinin Negrine bölgesinin yaklaşık 10 kilometre güneydoğusunda bulunduğu bildirildi.

Cezayir'de deprem! 5.1 ile sarsıldılar - 1. Resim

ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Cezayir Sivil Savunma Birimi, ilk belirlemelere göre can kaybı veya hasar tespit edilmediğini, bölgede arama-kurtarma ve inceleme çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Cezayir, geçmişte de yıkıcı depremler ile sarsılmıştı. 1954’te Chlef kentinde meydana gelen 6,7 büyüklüğündeki depremde 1.243 kişi hayatını kaybetmiş, 5 bin kişi yaralanmıştı. 1980’de aynı kentte 7,3 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş, 2.633 kişi hayatını kaybederken, kentin büyük bölümü yıkılmıştı.

Cezayir'de deprem! 5.1 ile sarsıldılar - 2. Resim

2003’te ise 6,8 büyüklüğündeki deprem Boumerdes ve kuzey bölgelerinde 1.300’den fazla kişinin ölümüne ve büyük yıkıma yol açmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

